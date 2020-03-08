Атака бойовиків на Донбасі: кількість жертв зросла

Кількість загиблих та поранених українських військових внаслідок обстрілу з боку проросійських сепаратистів на Донбасі біля населеного пункту Піски зросла. Про це ввечері у вівторок, 10 березня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у військовий вантажний автомобіль один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень.

Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного бійця госпіталізовано з бойовим травмуванням. Окрім цього, внаслідок обстрілу українських позицій ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Загалом упродовж 10 березня проросійські бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли велись поруч з населеним пунктом Піски, неподалік Новоселівки Другої, Авдіївки, Оріхового, Новоолександрівки та населеного пункту Хутір Вільний.