 Ассанж заявляє, що Еквадор хоче видати його США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

Ассанж заявляє, що Еквадор хоче видати його США

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж закидає владі Еквадору, що та хоче позбавити його притулку та видати США.

Джуліан Ассанж у посольстві Еквадору

Джуліан Ассанж у посольстві Еквадору

Засновник інтернет-платформи Wikileaks Джуліан Ассанж переконаний, що влада Еквадору має намір позбавити його політичного притулку та видати США. За словами Ассанжа, який переховується в посольстві Еквадору в Лондоні, президент країни Ленін Морено ухвалив вже рішення, але ще не встиг віддати відповідне розпорядження.

Про це засновник Wikileaks заявив у понеділок, 29 жовтня, під час відеоконференції з посольства Еквадору у рамках слухання його позову проти уряду цієї країни. У ньому засновник Wikileaks оскаржує законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві, повідомляє агенція Reuters.

Нові правила вимагають від Ассанжа оплачувати медичні рахунки, телефонні дзвінки, регулярно годувати кота та прибирати за ним. За словами засновника Wikileaks, нові правила свідчать про те, що Еквадор планує видворити його.

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Джуліан Ассанж, який уже понад п'ять років живе в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав громадянство цієї країни. Це має допомогти засновнику Wikileaks покинути територію дипломатичної установи. (12.01.2018)

Розслідування за підозрою у зґвалтуванні стосовно Джуліана Ассанжа припинено, заявили у прокуратурі Швеції. (19.05.2017)

Нагадаємо, що Ассанж перебуває на території посольства Еквадору з червня 2012 року, оскільки через висунуті йому у Швеції обвинувачення британська влада мала намір його затримати. Шведська влада звинувачувала Ассанжа у злочинах на сексуальному ґрунті - за заявами двох жінок у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Наразі Швеція закрила справу, але у Великобританії засновника Wikileaks вважають винним у порушенні умов дострокового звільнення.

Ассанж побоюється екстрадиції до США, де йому може загрожувати смертна кара через публікацію секретної інформації. Президент Еквадору ще в липні заявляв, що засновник Wikileaks має покинути посольство країни в Лондоні, але конкретних термінів не назвав.

Ассанж з кінця минулого року має громадянство Еквадору, утім спроби акредитувати його в якості дипломата провалювалися через опір Лондона.

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