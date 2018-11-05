 Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги

Наміри створення ліги суто для багатих клубів Європи викликали критику з боку Асоціації європейських професійних футбольних ліг.

Європою ширяться чутки про створення суперліги багатих клубів на кшталт Баварії або Реалу

Європою ширяться чутки про створення Суперліги, до якої належатимуть багаті клуби на кшталт "Баварії" або "Реалу"

Асоціація європейських професійних футбольних ліг у вівторок, 6 листопада, висловила підтримку національним футбольним лігам і розкритикувала при цьому чутки про можливе утворення Суперліги 16 найбагатших клубів Європи.

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Гравець німецького футбольного клубу "Аугсбург" Каюбі проїхав без квитка у потязі в Баварії після відвідування Октоберфесту. Йому присудили штраф у розмірі 22,5 тисячі євро. (19.10.2018)

Футбольні клуби, очевидно, планують створити нову європейську Суперлігу, повідомили ЗМІ про таємні переговори. За цими даними, нова ліга вже 2021 року могла б замінити Лігу Чемпіонів. (02.11.2018)

Організація "послідовно висловлювала свою тверду незгоду зі створенням будь-яких "закритих і привілейованих" суперліг", ідеться в заяві. "Пропозиції закритої Суперліги принесе серйозні і тривалі ускладнення для довготривалої підтримки професійного футболу у Європі, - стверджують в Асоціації. - У цьому контексті Європейські ліги цілковито підтримують УЄФА у керівництві та організації змагань європейських клубів і поділяють з УЄФА спільний принцип захисту і розвитку змагального балансу у європейському футболі".

Нагадаємо, що минулого тижня німецьких журнал Der Spiegel повідомив, що 16 європейських клубів, серед яких мюнхенська "Баварія", мадридський "Реал" і "Манчестер-Юнайтед", отримали пропозицію підписати створення Суперліги, яка діятиме з 2021 року. У свою чергу, "Баварія" заявила, що не має даних про створення такої ліги і не планує покидати німецьку Бундеслігу.

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