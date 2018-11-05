Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги

Асоціація європейських професійних футбольних ліг у вівторок, 6 листопада, висловила підтримку національним футбольним лігам і розкритикувала при цьому чутки про можливе утворення Суперліги 16 найбагатших клубів Європи.

Організація "послідовно висловлювала свою тверду незгоду зі створенням будь-яких "закритих і привілейованих" суперліг", ідеться в заяві. "Пропозиції закритої Суперліги принесе серйозні і тривалі ускладнення для довготривалої підтримки професійного футболу у Європі, - стверджують в Асоціації. - У цьому контексті Європейські ліги цілковито підтримують УЄФА у керівництві та організації змагань європейських клубів і поділяють з УЄФА спільний принцип захисту і розвитку змагального балансу у європейському футболі".

Нагадаємо, що минулого тижня німецьких журнал Der Spiegel повідомив, що 16 європейських клубів, серед яких мюнхенська "Баварія", мадридський "Реал" і "Манчестер-Юнайтед", отримали пропозицію підписати створення Суперліги, яка діятиме з 2021 року. У свою чергу, "Баварія" заявила, що не має даних про створення такої ліги і не планує покидати німецьку Бундеслігу.