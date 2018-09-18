"Асканія-Нова": як вдалося зберегти заповідник (відео)

#LocalHeroes: як землі "Асканії-Нова" врятували від захоплення (20.09.2018)

Голова заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко жартома називає себе "найдикішим" директором в Україні. Саме завдяки його фанатичній любові до природи унікальний степ вдалося вберегти. Радіація не така страшна для природи, як людина, каже герой проекту DW #LocalHeroes.