 ″Асканія-Нова″: як вдалося зберегти заповідник (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.09.2018

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Політика й суспільство

"Асканія-Нова": як вдалося зберегти заповідник (відео)

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко називає себе "найдикішим" директором в Україні. Про фанатичну любов до природи та збереження унікального степу - дивіться спецпроект DW #LocalHeroes.

Візитівкою заповідника Асканія-Нова залишаються коні Пржевальського

Візитівкою заповідника "Асканія-Нова" залишаються коні Пржевальського

Саме завдяки його фанатичній любові до природи унікальний степ вдалося вберегти. У буремних 90-тих це було ледь не героїчним вчинком. Адже буферні зони заповідників тоді вмить захоплювалися, браконьєрство процвітало.

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Українське сафарі: німці зацікавились заповідником "Асканія Нова" (відео)

Заповідник "Асканія Нова" заснував німець ще позаминулого століття. Аж тепер про це довідалися дослідники з Німеччини та хочуть популяризувати заповідник в українському степу. (23.05.2018)  

Асканія-Нова у півфіналі "7 нових чудес природи"

Український заповідник Асканія-Нова цього тижня несподівано потрапив до фіналу міжнародного конкурсу «7 нових чудес природи». За інтернет-голосуванням він – серед 11 кращих національних парків та заповідників світу. (12.07.2009)  

"Бурштинова лихоманка" загрожує Україні екологічною катастрофою

Бездіяльність держави у протидії нелегальному видобутку бурштину загрожує Україні екологічним лихом. Ліс та землі, хаотично пориті "чорними" копачами, неможливо відновити, б'ють на сполох екологи. (26.02.2016)  

Майбутнє Чорнобильської зони - заповідник, де "фонить"

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Голова заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко жартома називає себе "найдикішим" директором в Україні. Саме завдяки його фанатичній любові до природи унікальний степ вдалося вберегти. Радіація не така страшна для природи, як людина, каже герой проекту DW #LocalHeroes.

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Докладно

Візитівкою заповідника Асканія-Нова залишаються коні Пржевальського

"Асканія-Нова": як вдалося зберегти заповідник (відео)

Як у заповіднику "Асканія-Нова" врятували унікальний степ та рідкісних птахів й тварин - у спецпроекті DW #LocalHeroes. 

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