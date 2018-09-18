"Асканія-Нова": як вдалося зберегти заповідник (відео)

Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко називає себе "найдикішим" директором в Україні. Про фанатичну любов до природи та збереження унікального степу - дивіться спецпроект DW #LocalHeroes.
Саме завдяки його фанатичній любові до природи унікальний степ вдалося вберегти. У буремних 90-тих це було ледь не героїчним вчинком. Адже буферні зони заповідників тоді вмить захоплювалися, браконьєрство процвітало.
Заповідник "Асканія Нова" заснував німець ще позаминулого століття. Аж тепер про це довідалися дослідники з Німеччини та хочуть популяризувати заповідник в українському степу. (23.05.2018)
Український заповідник Асканія-Нова цього тижня несподівано потрапив до фіналу міжнародного конкурсу «7 нових чудес природи». За інтернет-голосуванням він – серед 11 кращих національних парків та заповідників світу. (12.07.2009)
Бездіяльність держави у протидії нелегальному видобутку бурштину загрожує Україні екологічним лихом. Ліс та землі, хаотично пориті "чорними" копачами, неможливо відновити, б'ють на сполох екологи. (26.02.2016)
Уряд планує зміну статусу для зони відчуження довкола ЧАЕС і переведення більшості її території під біосферний заповідник. Що це принесе природі та людям, з'ясовувала DW. (14.05.2015)