Архімандрит Кирило: Росія зацікавлена у конфліктах довкола автокефалії України (відео)

Що буде з церковним майном після томоса? І чому Росія зацікавлена у конфлікті навколо власності УПЦ Московського патріархату? Інтерв'ю з професором університету Лос-Анджелеса, архімандритом УПЦ МП Кирилом Говоруном.
"У питанні автокефалії є, безумовно, дуже сильна політична складова, тому її так і використовують політики, президент України. Питання про автокефалію постало у зв'язку з тим, що виник дефіцит розуміння того, що відбувається в Україні. Якщо брати Українську православну церкву, яка знаходиться в Україні, Українська православна церква Московського патріархату, вона, на жаль, звузила, так би мовити, свою базу в Україні, платформу, на якій вона могла б здійснювати комунікацію зі суспільством, тому що вона відмовилася визнавати війну в Україні, просто закриває очі на цю агресію, відмовляється визнавати реальність того, що відбувається на Сході України. Ось я в травні побував на лінії зіткнення, на фронті, я бачив цю реальність. Вона дуже жорстока. Це справді війна. Майже щодня вбивають людей, там усюди міни, і снайпери обстрілюють вулиці, де живуть люди. І церква відмовляється, фактично, визнавати цю проблему".
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