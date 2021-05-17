Як відкривали архіви КДБ у Латвії

Один із пакету законів про декомунізацію в Україні передбачає відкриття українських архівів КДБ. У Латвії архіви радянських спецслужб відкрили ще десять років тому, але в суспільстві й досі вирують дискусії довкола цього.