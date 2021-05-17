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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "архіви КДБ".
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За п'ять років роботи в Інституті національної пам'яті Володимир В'ятрович розпочав декомунізацію, відкрив архіви КДБ та популяризував українську історію. Водночас його різка позиція замість примирення і компромісів призвела до низки конфліктів.