Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Архіви КДБ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "архіви КДБ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео)

10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео) 17.05.2021

За підрахунками істориків, жертвами політичних репресій в Україні в період з 1919 по 1991 рік стали майже 10 млн осіб. Нині архіви стають дедалі більш відкритими. Це дозволяє багатьом розкрити сімейні таємниці.

Успіхи і помилки В'ятровича на чолі Інституту національної пам'яті (19.09.2019) 19.09.2019

За п'ять років роботи в Інституті національної пам'яті Володимир В'ятрович розпочав декомунізацію, відкрив архіви КДБ та популяризував українську історію. Водночас його різка позиція замість примирення і компромісів призвела до низки конфліктів.

Процес століття над радянським керівництвом у Литві

"Процес століття" над радянським керівництвом у Литві 27.03.2019

Суд у Вільнюсі засудив 67 осіб у зв'язку зі штурмом телецентру 13 січня 1991 року. Тюремні терміни - від 4 до 14 років. Цей процес посилив нову хвилю ідеологічного протистояння між Росією та Литвою.
Латвія розкриває архіви КДБ

Латвія розкриває архіви КДБ 22.12.2018

Після багаторічних дискусій у Латвії розсекречені документи КДБ. Чи не стане це приводом для самосуду і що приховують архіви, названі латвійськими ЗМІ "мішками КДБ"?

Як Остання адреса допомагає з'ясувати долю жертв сталінських репресій (відео)

Як "Остання адреса" допомагає з'ясувати долю жертв сталінських репресій (відео) 19.03.2018

Завдяки відкриттю архівів КДБ донька відомого українського фізика Лева Штрума змогла довідатись про обставини вбивства батька через понад 80 років.

Історик про вплив відкриття архівів спецслужб в Україні на Білорусь

Історик про вплив відкриття архівів спецслужб в Україні на Білорусь 23.10.2017

Білоруський історик Ігор Кузнєцов розповів про переваги відкриття архівів радянських спецслужб в Україні. Таке слід зробити і в Білорусі, інакше, на думку експерта, рецидив репресій триватиме.
Вісім фактів про декомунізацію в Україні

Вісім фактів про декомунізацію в Україні 09.04.2016

Рік тому українські парламентарі засудили комуністичний режим, заборонили пропаганду комуністичної ідеології та дозволили відкрити архіви КДБ. Однак чи вдалась декомунізація насправді?

DW Новини за 100 секунд (20.01.2016) 20.01.2016

На Світовому економічному форумі в Давосі обговорять біженців та Україну. Університет у Пакистані підірвали. Росія не розсекретить архіви КДБ.

Як відкривали архіви КДБ у Латвії 29.05.2015

Один із пакету законів про декомунізацію в Україні передбачає відкриття українських архівів КДБ. У Латвії архіви радянських спецслужб відкрили ще десять років тому, але в суспільстві й досі вирують дискусії довкола цього.
В СБУ планують розкрити імена агентів КДБ

В СБУ планують розкрити імена агентів КДБ 18.10.2014

На виконання закону про люстрацію Служба безпеки України збирається розсекретити архіви КДБ. Колишні штатні працівники та негласні агенти не зможуть обіймати державні посади протягом десяти років.
СБУ обіцяє відкривати архіви КДБ… «по можливості»

СБУ обіцяє відкривати архіви КДБ… «по можливості» 24.10.2008

Росія ігнорує пропозиції України щодо співпраці з розсекречення архівів колишнього КДБ. Всі запити української сторони про справи українців з грифом «секретно» російські спецслужби залишають без відповіді.

Дослідники вимагають розсекретити архіви КДБ 24.01.2008