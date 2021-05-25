Археологія

Скарби від Карпат до Донбасу: що розкопують шукачі скарбів в Україні? (25.05.2021)

Україну охопила археологічна лихоманка: від Карпат до Донбасу тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів та що про них кажуть професійні археологи - у репортажі DW.