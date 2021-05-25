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Археологія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "археологія".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скарби від Карпат до Донбасу: що розкопують шукачі скарбів в Україні? (25.05.2021) 25.05.2021

Україну охопила археологічна лихоманка: від Карпат до Донбасу тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів та що про них кажуть професійні археологи - у репортажі DW.

Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео)

Шукачі скарбів в Україні: що розкопують з металодетекторами (відео) 23.05.2021

Від Карпат до Донбасу - тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів?
Золоте місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку

"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку 10.04.2021

Археологи розкопали в Єгипті місто, вік якого - близько трьох тисяч років. Знахідку вже назвали одним з набільших археологічних відкриттів.
В Помпеях знайшли античну колісницю з еротичними мотивами

В Помпеях знайшли античну колісницю з еротичними мотивами 28.02.2021

Археологи знайшли в Помпеях колісницю, декоровану бронзовими та олов'яними деталями та прикрашену еротичним зображенням чоловіка та жінки. На цьому ж місці вели розкопки грабіжники.
У Єгипті знайшли 59 унікальних саркофагів, муміям 2600 років

У Єгипті знайшли 59 унікальних саркофагів, муміям 2600 років 04.10.2020

Археологи знайшли 59 саркофагів у некрополі Саккара неподалік від Каїра. Саркофаги зі Стародавнього Єгипту дуже добре збереглися. Їх не відкривали 2600 років, повідомили в уряді Єгипту.
Останні найвизначніші археологічні знахідки у Німеччині (фотогалерея)

Останні найвизначніші археологічні знахідки у Німеччині (фотогалерея) 28.09.2020

Археологічні артефакти, знайдені на території сучасної Німеччини, зайвий раз підтверджують, що її територія перебувала у епіцентрі подій на європейському континенті.
Останні найвизначніші археологічні знахідки у Німеччині

Останні найвизначніші археологічні знахідки у Німеччині 28.09.2020

Археологічні артефакти, знайдені на території сучасної Німеччини, зайвий раз підтверджують, що її територія перебувала у епіцентрі подій на європейському континенті.
Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото) 10.07.2020

Ці фотографії зроблені у східнонімецькому місті Цайці. Під час ремонту місцевої церкви Святого Михаїла було виявлено ранньоготичне зображення Ісуса Христа.
Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї

Подивитися по-новому на загибель міста Помпеї 01.07.2020

Місто Помпеї, зруйноване близько двох тисяч років тому внаслідок виверження вулкана Везувій, досі зачаровує. Тепер відвідувачі виставки в Парижі можуть зробити тривимірну подорож у часі, погулявши цим античним містом.
Фоторепортаж: Саркофаги і мумії - вражаюча знахідка в Єгипті

Фоторепортаж: Саркофаги і мумії - вражаюча знахідка в Єгипті 22.10.2019

Вперше з кінця ХІХ століття в єгипетському Луксорі знайшли велику кількість дерев'яних трун, які добре збереглися. У по-багатому прикрашених саркофагах, імовірно, були поховані жерці - три тисячі років тому.
Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі 22.10.2019

Вперше з кінця ХІХ століття в єгипетському Луксорі знайшли велику кількість дерев'яних трун, які добре збереглися. У по-багатому прикрашених саркофагах, імовірно, були поховані жерці- три тисячі років тому.
У Єгипті вперше реставрують саркофаг Тутанхамона

У Єгипті вперше реставрують саркофаг Тутанхамона 04.08.2019

У Єгипті почали реставрувати саркофаг фараона Тутанхамона - вперше з 1922 року, коли була знайдена його гробниця.
Спірне скіфське золото

Спірне "скіфське золото" 11.03.2019

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW.
В Єгипті знайшли понад 40 мумій віком до 2300 років

В Єгипті знайшли понад 40 мумій віком до 2300 років 03.02.2019

Дослідники виявили гробниці з муміями, які добре збереглись та, ймовірно, належали до однієї родини середнього класу. Науковці датували їх часами династії Птолемеїв.
Україна запровадила санкції щодо археологів, що вели розкопки в Криму

Україна запровадила санкції щодо археологів, що вели розкопки в Криму 28.12.2018

Українська влада внесла до підсанкційного списку щодо Криму археологів, котрі проводили незаконні розкопки на анексованому півострові. Водночас у Росії відзвітували про завершення зведення огорожі на адмінкордоні Криму.
Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця

Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця 15.12.2018

Група археологів виявила поблизу Каїра поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років.
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