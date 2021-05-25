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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "археологія".
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Україну охопила археологічна лихоманка: від Карпат до Донбасу тисячі людей з металодетекторами полюють на монети та старожитності. Як і що знаходять шукачі скарбів та що про них кажуть професійні археологи - у репортажі DW.
Українська влада внесла до підсанкційного списку щодо Криму археологів, котрі проводили незаконні розкопки на анексованому півострові. Водночас у Росії відзвітували про завершення зведення огорожі на адмінкордоні Криму.