Артемівськ

Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019)

Близький друг Сталіна, товариш Артем у 1918 році заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Тим не менше пам’ятник Артему у Святогірську пережив декомунізацію і навіть дочекався реставрації. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую більшовика - у репортажі DW.