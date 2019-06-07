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Артемівськ

Артемівськ - колишня назва міста Бахмут в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Артемівськ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому не декомунізували пам’ятник першому сепаратисту Артему? (відео)

Чому не декомунізували пам’ятник "першому сепаратисту" Артему? (відео) 07.06.2019

Друг Сталіна, товариш Артем у 1918 заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую?

Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019) 07.06.2019

Близький друг Сталіна, товариш Артем у 1918 році заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Тим не менше пам’ятник Артему у Святогірську пережив декомунізацію і навіть дочекався реставрації. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую більшовика - у репортажі DW.
Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів

Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів 04.02.2016

Артемівськ став Бахмутом, Дзержинськ - Торецьком. Однак Дніпропетровська й Кіровограда, щодо перейменування яких точились найгостріші дискусії, в ухваленій Верховною Радою постанові немає.
Дорожній коридор Горлівка-Артемівськ закривають через обстріли бойовиків

Дорожній коридор Горлівка-Артемівськ закривають через обстріли бойовиків 03.02.2016

Закриття може тривати до кінця тижня, рух буде відновлено у разі припинення обстрілів.

"На тебе чекають вдома": чи діє програма амністії сепаратистів? (20.01.2016) 20.01.2016

В рамках програми СБУ щонайменше півсотні колишніх бойовиків так званих ДНР та ЛНР звільнили від кримінальної відповідальності.

Непопулярна амністія: як сепаратисти здаються СБУ - DW Новини (20.01.2016) 20.01.2016

Санкційна війна: Київ відповів на російські економічні обмеження. На Світовому економічному форумі у Давосі домінує тема біженців.
Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут

Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут 23.09.2015

З відповідним проханням Артемівська міська рада звернулася до Верховної Ради. Остаточне рішення, чи повертати місту історичну назву, ухвалюватиме парламент України.
На Донбасі з’явиться лінія з понад 240 опорних пунктів

На Донбасі з’явиться лінія з понад 240 опорних пунктів 01.05.2015

До будівництва опорних пунктів на території Донбасу залучать фахівців з усієї України. Тим часом українська армія продовжує втрачати своїх військовослужбовців у конфлікті з сепаратистами.
На Донбасі пасажирський автобус підірвався на міні: є загиблі

На Донбасі пасажирський автобус підірвався на міні: є загиблі 25.03.2015

Пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Артемівськ - Горлівка, підірвався на міні. Згідно з попередніми даними, в результаті вибуху загинули четверо людей. Дані про поранених різняться.
Нові жертви унаслідок обстрілів на Донбасі

Нові жертви унаслідок обстрілів на Донбасі 13.02.2015

На Донбасі обстріляли міста Гірняк, Щастя й Артемівськ. Унаслідок артобстрілів загинули мирні жителі, у тому числі діти.
На Донбасі загинуло ще понад 20 людей - як військових, так і цивільних

На Донбасі загинуло ще понад 20 людей - як військових, так і цивільних 01.02.2015

За даними РНБО, протягом 31 січня на Сході України загинуло 13 військових, ще 20 - поранені. Крім того, відомо про численних загиблих та поранених мирних мешканців.
12 українських військовослужбовців загинули в автомобільній аварії у зоні АТО

12 українських військовослужбовців загинули в автомобільній аварії у зоні АТО 06.01.2015

12 українських військових загинули та 18 травмовано внаслідок ДТП на трасі Слов’янськ-Артемівськ. За попередньою інформацією, зіткнення могло статися через погану погоду.
Ситуація у Донецьку та Луганську

Ситуація у Донецьку та Луганську 06.07.2014

Українські ЗМІ та офіційні органи повідомляють про напружену ситуацію в Донецьку та Луганську у зв'язку зі скупченням там бойовиків.