 ″АрселорМіттал″: СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"АрселорМіттал": СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів

Представник "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляє, що обшук СБУ тривав понад 14 годин. Вартість вилученого майна становить близько 150 мільйонів доларів.

Обшук на металургійному комбінаті тривав 14 годин

Обшук на металургійному комбінаті тривав 14 годин

Найбільше металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" у неділю, 21 липня, повідомляє про те, що внаслідок обшуку Службою безпеки України напередодні вилучена машина безперервного лиття заготовок № 3 та окремі елементи обладнання.

Як заявив головний юрисконсульт підприємства Артем Філіп'єв, обшук і слідчі дії тривали понад 14 годин, на територію "АрселорМіттал Кривий Ріг" були допущені 18 представників СБУ, фахівець Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки. 

"Комплекс нових МНЛЗ-2, 3 є одним з ключових інвестиційних проектів компанії, вартість якого становить близько 150 мільйонів доларів США. Вилучення МБЛЗ-3 унеможливлює продовження будівництва відповідно до програми модернізації і завдає "АрселорМіттал" прямі збитки", - заявив юрист компанії. Філіп'єв пояснив, що машина безперервного лиття заготовок № 3 має шість кристалізаторів, у кожному з яких встановлене джерело іонізуючого випромінювання. "Усе обладнання відповідає нормам ЄС і є аналогічним тому, яке використовується на європейських активах", - переконує юрист.

DW.COM

Після купівлі італійської компанії Ilva металургійна компанія ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі в Євросоюзі. При цьому сталевий гігант має продати деякі заводи в Європі для збереження конкурентних умов. (07.05.2018)

Металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" зупинив більшість виробничих потужностей через страйк працівників. (17.05.2018)

Він уточнив, що у зв'язку з великими габаритами об'єкту співробітники СБУ залишили вилучене майно за місцем фактичного розташування без можливості опечатування. При цьому об'єкт не має засобів обмеження доступу сторонніх осіб. "Тож "АрселорМіттал Кривий Ріг" не має змоги продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції та укладати контракти на постачання заготовки клієнтам. Проект заморожено", - додав Філіп'єв.  

Інформація від СБУ щодо слідчих дій на "АрселорМіттал Кривий Ріг" на даний час відсутня.

Нагадаємо, 17 липня СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "АрселорМіттал Кривий Ріг" за забруднення навколишнього середовища за статтею Кримінального кодексу щодо екоциду. 12 липня президент України Володимир Зеленський, який походить з Кривого Рогу, розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим в Україні металургійним підприємством. За даними Державної фіскальної служби, на 2019 рік воно займає 12-те місце в списку найбільших платників податків. У 2018 році компанія сплатила до бюджету податків на 3,9 мільярда гривень. Комбінат має намір інвестувати в модернізацію виробництва 1,8 мільярда доларів до 2023 року. За 13 років роботи в Україні компанія інвестувала 9,2 мільярда доларів.

За даними міністерства екології та природних ресурсів, у 2016 та 2017 роках "АрселорМіттал Кривий Ріг" посідав перше місце  в країні серед найбільших підприємств-забруднювачів по викидах в атмосферне повітря.

Дивитись відео 01:54

В яких містах ЄС та України найлегше дихати? (02.11.2018)

Аудіо й відео до теми

В яких містах ЄС та України найлегше дихати? (02.11.2018)  

Також за темою

Ukraine | Stahlwerk ArcelorMittal KryvyiRih

СБУ проводить обшуки на комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" 20.07.2019

Найбільший в Україні металургійний комбінат підозрюють в екоциді. Раніше президент України Володимир Зеленський критикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.

Реклама

Докладно

Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

Учасники замахів на Гітлера (фотогалерея)

Їх було вкрай мало, але вони були - люди, котрі ризикували своїм життям у боротьбі з націонал-соціалізмом.  

Volvo V60

Volvo відкликає пів мільйона автомобілів по всьому світу

Через дефекти у двигуні Volvo відкликає з ринку 500 тисяч випущених за останні пять років автомобілів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  