"АрселорМіттал": СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів

Найбільше металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" у неділю, 21 липня, повідомляє про те, що внаслідок обшуку Службою безпеки України напередодні вилучена машина безперервного лиття заготовок № 3 та окремі елементи обладнання.

Як заявив головний юрисконсульт підприємства Артем Філіп'єв, обшук і слідчі дії тривали понад 14 годин, на територію "АрселорМіттал Кривий Ріг" були допущені 18 представників СБУ, фахівець Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки.

"Комплекс нових МНЛЗ-2, 3 є одним з ключових інвестиційних проектів компанії, вартість якого становить близько 150 мільйонів доларів США. Вилучення МБЛЗ-3 унеможливлює продовження будівництва відповідно до програми модернізації і завдає "АрселорМіттал" прямі збитки", - заявив юрист компанії. Філіп'єв пояснив, що машина безперервного лиття заготовок № 3 має шість кристалізаторів, у кожному з яких встановлене джерело іонізуючого випромінювання. "Усе обладнання відповідає нормам ЄС і є аналогічним тому, яке використовується на європейських активах", - переконує юрист.

Він уточнив, що у зв'язку з великими габаритами об'єкту співробітники СБУ залишили вилучене майно за місцем фактичного розташування без можливості опечатування. При цьому об'єкт не має засобів обмеження доступу сторонніх осіб. "Тож "АрселорМіттал Кривий Ріг" не має змоги продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції та укладати контракти на постачання заготовки клієнтам. Проект заморожено", - додав Філіп'єв.

Інформація від СБУ щодо слідчих дій на "АрселорМіттал Кривий Ріг" на даний час відсутня.

Нагадаємо, 17 липня СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "АрселорМіттал Кривий Ріг" за забруднення навколишнього середовища за статтею Кримінального кодексу щодо екоциду. 12 липня президент України Володимир Зеленський, який походить з Кривого Рогу, розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим в Україні металургійним підприємством. За даними Державної фіскальної служби, на 2019 рік воно займає 12-те місце в списку найбільших платників податків. У 2018 році компанія сплатила до бюджету податків на 3,9 мільярда гривень. Комбінат має намір інвестувати в модернізацію виробництва 1,8 мільярда доларів до 2023 року. За 13 років роботи в Україні компанія інвестувала 9,2 мільярда доларів.

За даними міністерства екології та природних ресурсів, у 2016 та 2017 роках "АрселорМіттал Кривий Ріг" посідав перше місце в країні серед найбільших підприємств-забруднювачів по викидах в атмосферне повітря.