 Армін Лашет. Що відомо про кандидата в канцлери Німеччини від партії Меркель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.04.2021

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Європа

Армін Лашет. Що відомо про кандидата в канцлери Німеччини від партії Меркель

Хто має стати наступником Анґели Меркель? Правління ХДС висунуло кандидатом на посаду канцлера Німеччини прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Арміна Лашета. Чим він відомий і чого від нього можна очікувати?

Голова ХДС Армін Лашет

Голова ХДС Армін Лашет

З середини січня голова уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) очолює Християнсько-демократичний союз (ХДС). А тепер християнські демократи вирішили, що саме цей 60-річний політик поведе їх за собою на боротьбу за посаду канцлера на виборах до Бундестагу у вересні цього року.

Чи стане Лашет спільним кандидатом від Християнсько-демократичного та баварського Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), має ще бути вирішено на засіданні парламентської фракції цього консервативного блоку. Але це вже можна вважати формальністю. Адже лідер ХСС, прем'єр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) заявив, що вибуває з боротьби за право очолити передвиборну кампанію консервативного блоку і підтримує кандидатуру Арміна Лашета.  

Отже Лашет тепер має використовувати кожен день, аби дати зрозуміти, у чому він продовжуватиме політику Анґели Меркель, а в чому відрізнятиметься від неї. До дня виборів залишилося вже менше шести місяців.

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ХДС - партія політичного центру

Коли під час онлайн-з'їзду ХДС у січні цього року Лашета у другому турі голосування 53 відсотками голосів обрали головою партії в боротьбі проти Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), а потім 83,5 відсотка голосів поштою підтвердили це рішення, багато хто очікував, що він стане гарантом продовження політичного курсу Меркель. З 2012 року Лашет був одним з п'яти заступників голови ХДС, і весь цей час він залишався надійним партнером як для Меркель, що керувала партією до 2018 року, так і для Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), що перебувала на чолі християнських демократів з 2018 до 2020 років. Він виступає за ХДС  як центристську партію. "Ми переможемо лише тоді, коли ми зберігатимемо сильні центристські позиції", - таку думку часто можна часто почути в його промовах.

Із цими словами Лашет у 2017 році став головою уряду найбільшої за кількістю населення федеральної землі Німеччини, а цього року - лідером партії. Водночас Лашет - католик з Ахена - досить часто та свідомо апелює до традицій ХДС, у якому вихідці з рейнського регіону довгий час грали важливу роль. Лише один з восьми німецьких канцлерів походив з Північного Рейну-Вестфалії - Конрад Аденауер (Konrad Adenauer). У 1949 році він став першим главою уряду ФРН і пробув на цій посаді до 1963 року. Аденауер був співзасновником партії й тим, хто її об'єднав. Центральний офіс ХДС у Берліні названо саме на його честь.

Колись він був вірний Меркель

Через декілька годин після обрання Лашета лідером партії Меркель привітала наступника й наголосила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з ним. Зрештою, на нього можна було покластися, адже коли канцлерку гостро критикували деякі колеги у партії під час кризи біженців 2015 року, Лашет залишався її вірним соратником.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і Армін Лашет

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і Армін Лашет

Але на тлі прорахунків та невдач у боротьбі проти пандемії COVID-19 Лашет почав дистанціюватися від канцлерки. Спочатку він намагався втриматися на двох стільцях. Але наприкінці березня зберігати такий баланс було більше не можливо. Коли Меркель та глави урядів федеральних земель після 15-годинних переговорів представили свій план посилити локдаун на Великдень, який обурив майже усю Німеччину, Лашет відмежувався від цього рішення. "Ми не можемо так далі продовжувати", - заявив він чи то нарікаючи, чи то погрожуючи.

Усе це є віддзеркаленням тієї незвично поганої ситуації, в якій опинилися християнські партії. Причин тому декілька: складнощі з приборканням пандемії, численні корупційні скандали серед членів фракції у Бундестагу, внутрішньопартійні конфлікти. До того ж, канцлерка, яку й надалі поважають за кордоном, у самій Німеччині вже опинилась у ролі "кульгавої качки", оскільки вже наближається термін закінчення її повноважень. Рейтинги ХДС демонструють, що дорога до посади канцлера легкою не буде. Якщо взагалі цієї мети ще вдасться досягти.

Лашет готовий до боротьби. Він обіцяє своїй партії модернізацію та зміни. Лашет нагадує про свободу та відповідальність як фундамент християнсько-демократичної політики. "Ми можемо впроваджувати зміни, але останніми роками ми занадто заспокоїлися", - заявив він на початку передвиборної кампанії ХДС. Він уміє виступати з програмними промовами, як то було під час номінування на посаду голови партії чи на старті цієї кампанії. При цьому він сподівається на прорив у питанні захисту клімату та виступає за створення міністерства діджиталізації, застерігаючи водночас щодо бюрократії та занадто сильного регулювання.

Лашет і Зелені

Тепер, коли у боротьбі з шефом ХСС Маркусом Зедером (Markus Söder) йому вдалося вибороти право претендувати на посаду канцлера, Лашету доведеться об'єднувати партію, яку розривають сумніви та фрустрація, та вести її на боротьбу зі Зеленими, які дедалі стрімкіше набирають політичну вагу. При цьому у Лашета в деяких питаннях на кшталт політики інтеграції іноземців роками є чи не більше союзників серед Зелених, ніж у лавах власної партії. Ще після потрапляння в Бундестаг у 1994 році Лашет взявся за побудову довірливих відносин між представниками ХДС та Зеленими.

Армін Лашет (ліворуч) і його головний конкурент у боротьбі за право стати кандидатом на посаду канцлера Німеччини від християнських партій - Маркус Зедер

Армін Лашет (ліворуч) і його головний конкурент у боротьбі за право стати кандидатом на посаду канцлера Німеччини від християнських партій - Маркус Зедер

Гасло Лашета, з яким він обирався головою ХДС у січні, ще тоді звучало цілком вдало і як гасло в передвиборній боротьбі за посаду канцлера: "Зробити двадцяті роки десятиліттям модернізації для Німеччини: нової економічної динаміки, всеохопної безпеки, кращих та більш справедливих шансів на освіту". Під час кризових нарад щодо подолання пандемії COVID-19 Лашет намагався говорити переважно з перспективи бізнесу та економіки.

Політик з ніг до голови

Лашету відомі всі сторони політичного життя - краще ніж Меркель перед її обранням канцлеркою, мабуть, навіть краще, ніж Гельмуту Колю (Helmut Kohl). Ще під час отримання юридичної освіти він потрапив до аахенської міської ради, потім - до Бундестагу, потім - до Європарламенту, а з 2010 року - до земельного парламенту Північного Рейну-Вестфалії. Він виріс неподалік від кордону з Бельгією і є справжнім європейцем. З 2019 року він є уповноваженим ФРН з німецько-французьких культурних відносин. Таким чином він має налагоджені контакти із політичною верхівкою у Парижі. У питанні трансатлантичних відносин Лашету, який у 2019 році мав кількаденний візит до США, щоправда, поки що є що надолужувати.

"Армін Лашет є політиком, який має всі підстави посідати найвищі партійні та державні посади на національному рівні", - це от уже впродовж кількох тижнів можна прочитати на головній сторінці сайту Фонду Конрада Аденауера, близького до ХДС. Але в цьому йому ще доведеться переконати виборців. "Прем'єр-міністр, який успішно керував 18-мільйонною землею, може бути й канцлером", - любить він говорити.

Але переконувати йому доведеться навіть своїх соратників по партії. При цьому стосується це багатьох. Від загрозливо впертого Фрідріха Мерца, який після двох невдалих спроб вибороти право змагатися за посаду канцлера тепер кинув око на можливість посісти місце в майбутньому уряді, до жінок у партії, які до цього мали можливість пишатися Меркель, але нині ледь складають чверть від партійних кандидатів у виборчих округах країни. Шлях до посади канцлера залишається для Лашета довгим. Довгим і непростим.

  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія коронавірусу

    Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Останній рік при владі

    Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.

    Автор: Крістоф Гассельбах


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Голова ХДС Армін Лашет

Армін Лашет - кандидат у канцлери Німеччини від ХДС

Хто має стати наступником Анґели Меркель? У боротьбі за посаду канцлера Німеччини ХДС робить ставку на Арміна Лашета.  

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