Армін Лашет. Що відомо про кандидата в канцлери Німеччини від партії Меркель

З середини січня голова уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) очолює Християнсько-демократичний союз (ХДС). А тепер християнські демократи вирішили, що саме цей 60-річний політик поведе їх за собою на боротьбу за посаду канцлера на виборах до Бундестагу у вересні цього року.

Чи стане Лашет спільним кандидатом від Християнсько-демократичного та баварського Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), має ще бути вирішено на засіданні парламентської фракції цього консервативного блоку. Але це вже можна вважати формальністю. Адже лідер ХСС, прем'єр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) заявив, що вибуває з боротьби за право очолити передвиборну кампанію консервативного блоку і підтримує кандидатуру Арміна Лашета.

Отже Лашет тепер має використовувати кожен день, аби дати зрозуміти, у чому він продовжуватиме політику Анґели Меркель, а в чому відрізнятиметься від неї. До дня виборів залишилося вже менше шести місяців.

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ХДС - партія політичного центру

Коли під час онлайн-з'їзду ХДС у січні цього року Лашета у другому турі голосування 53 відсотками голосів обрали головою партії в боротьбі проти Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), а потім 83,5 відсотка голосів поштою підтвердили це рішення, багато хто очікував, що він стане гарантом продовження політичного курсу Меркель. З 2012 року Лашет був одним з п'яти заступників голови ХДС, і весь цей час він залишався надійним партнером як для Меркель, що керувала партією до 2018 року, так і для Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), що перебувала на чолі християнських демократів з 2018 до 2020 років. Він виступає за ХДС як центристську партію. "Ми переможемо лише тоді, коли ми зберігатимемо сильні центристські позиції", - таку думку часто можна часто почути в його промовах.

Із цими словами Лашет у 2017 році став головою уряду найбільшої за кількістю населення федеральної землі Німеччини, а цього року - лідером партії. Водночас Лашет - католик з Ахена - досить часто та свідомо апелює до традицій ХДС, у якому вихідці з рейнського регіону довгий час грали важливу роль. Лише один з восьми німецьких канцлерів походив з Північного Рейну-Вестфалії - Конрад Аденауер (Konrad Adenauer). У 1949 році він став першим главою уряду ФРН і пробув на цій посаді до 1963 року. Аденауер був співзасновником партії й тим, хто її об'єднав. Центральний офіс ХДС у Берліні названо саме на його честь.

Колись він був вірний Меркель

Через декілька годин після обрання Лашета лідером партії Меркель привітала наступника й наголосила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з ним. Зрештою, на нього можна було покластися, адже коли канцлерку гостро критикували деякі колеги у партії під час кризи біженців 2015 року, Лашет залишався її вірним соратником.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і Армін Лашет

Але на тлі прорахунків та невдач у боротьбі проти пандемії COVID-19 Лашет почав дистанціюватися від канцлерки. Спочатку він намагався втриматися на двох стільцях. Але наприкінці березня зберігати такий баланс було більше не можливо. Коли Меркель та глави урядів федеральних земель після 15-годинних переговорів представили свій план посилити локдаун на Великдень, який обурив майже усю Німеччину, Лашет відмежувався від цього рішення. "Ми не можемо так далі продовжувати", - заявив він чи то нарікаючи, чи то погрожуючи.

Усе це є віддзеркаленням тієї незвично поганої ситуації, в якій опинилися християнські партії. Причин тому декілька: складнощі з приборканням пандемії, численні корупційні скандали серед членів фракції у Бундестагу, внутрішньопартійні конфлікти. До того ж, канцлерка, яку й надалі поважають за кордоном, у самій Німеччині вже опинилась у ролі "кульгавої качки", оскільки вже наближається термін закінчення її повноважень. Рейтинги ХДС демонструють, що дорога до посади канцлера легкою не буде. Якщо взагалі цієї мети ще вдасться досягти.

Лашет готовий до боротьби. Він обіцяє своїй партії модернізацію та зміни. Лашет нагадує про свободу та відповідальність як фундамент християнсько-демократичної політики. "Ми можемо впроваджувати зміни, але останніми роками ми занадто заспокоїлися", - заявив він на початку передвиборної кампанії ХДС. Він уміє виступати з програмними промовами, як то було під час номінування на посаду голови партії чи на старті цієї кампанії. При цьому він сподівається на прорив у питанні захисту клімату та виступає за створення міністерства діджиталізації, застерігаючи водночас щодо бюрократії та занадто сильного регулювання.

Лашет і Зелені

Тепер, коли у боротьбі з шефом ХСС Маркусом Зедером (Markus Söder) йому вдалося вибороти право претендувати на посаду канцлера, Лашету доведеться об'єднувати партію, яку розривають сумніви та фрустрація, та вести її на боротьбу зі Зеленими, які дедалі стрімкіше набирають політичну вагу. При цьому у Лашета в деяких питаннях на кшталт політики інтеграції іноземців роками є чи не більше союзників серед Зелених, ніж у лавах власної партії. Ще після потрапляння в Бундестаг у 1994 році Лашет взявся за побудову довірливих відносин між представниками ХДС та Зеленими.

Армін Лашет (ліворуч) і його головний конкурент у боротьбі за право стати кандидатом на посаду канцлера Німеччини від християнських партій - Маркус Зедер

Гасло Лашета, з яким він обирався головою ХДС у січні, ще тоді звучало цілком вдало і як гасло в передвиборній боротьбі за посаду канцлера: "Зробити двадцяті роки десятиліттям модернізації для Німеччини: нової економічної динаміки, всеохопної безпеки, кращих та більш справедливих шансів на освіту". Під час кризових нарад щодо подолання пандемії COVID-19 Лашет намагався говорити переважно з перспективи бізнесу та економіки.

Політик з ніг до голови

Лашету відомі всі сторони політичного життя - краще ніж Меркель перед її обранням канцлеркою, мабуть, навіть краще, ніж Гельмуту Колю (Helmut Kohl). Ще під час отримання юридичної освіти він потрапив до аахенської міської ради, потім - до Бундестагу, потім - до Європарламенту, а з 2010 року - до земельного парламенту Північного Рейну-Вестфалії. Він виріс неподалік від кордону з Бельгією і є справжнім європейцем. З 2019 року він є уповноваженим ФРН з німецько-французьких культурних відносин. Таким чином він має налагоджені контакти із політичною верхівкою у Парижі. У питанні трансатлантичних відносин Лашету, який у 2019 році мав кількаденний візит до США, щоправда, поки що є що надолужувати.

"Армін Лашет є політиком, який має всі підстави посідати найвищі партійні та державні посади на національному рівні", - це от уже впродовж кількох тижнів можна прочитати на головній сторінці сайту Фонду Конрада Аденауера, близького до ХДС. Але в цьому йому ще доведеться переконати виборців. "Прем'єр-міністр, який успішно керував 18-мільйонною землею, може бути й канцлером", - любить він говорити.

Але переконувати йому доведеться навіть своїх соратників по партії. При цьому стосується це багатьох. Від загрозливо впертого Фрідріха Мерца, який після двох невдалих спроб вибороти право змагатися за посаду канцлера тепер кинув око на можливість посісти місце в майбутньому уряді, до жінок у партії, які до цього мали можливість пишатися Меркель, але нині ледь складають чверть від партійних кандидатів у виборчих округах країни. Шлях до посади канцлера залишається для Лашета довгим. Довгим і непростим.