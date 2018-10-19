 АРМА продає ″віджатий″ Росією та арештований Україною сейнер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

АРМА продає "віджатий" Росією та арештований Україною сейнер

За риболовецький човен "Норд" просять від 1,6 мільйона гривень. Сейнер заарештували українські прикордонники навесні в Азовському морі.

Затриманий Норд

Затриманий "Норд"

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) почало процедуру продажу сейнера "Норд". Заарештоване Україною судно виставлене на майданчику OpenMarket держпідприємства СЕТАМ у вівторок, 23 жовтня. Стартова ціна - 1,6 мільйона гривень, аукціон запланований на 7 листопада.

Наразі судно перебуває в Бердянському морському порту, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Сейнер був збудований в 1989 році в російському Азові. "У зв'язку з подіями в Криму судно буквально "віджала" Російська Федерація. Його було заарештовано... і передано АРМА", - зазначив начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін. Очікується, що кошти від продажу надійдуть на рахунок АРМА в державному банку і чекатимуть на рішення суду.

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.

Дивитись відео 03:44
Now live
03:44 хв

Морська гавань без вантажів: як врятувати Одеський порт?

DW.COM

Чому Україна не хоче відпускати "Норд" і екіпаж корабля?

Затриманий в Азовському морі маленький риболовецький корабель "Норд" під російським прапором здійняв черговий скандал між Україною та Росією. Тим часом російські дипломати вже двічі намагались вивезти екіпаж до Росії. (10.04.2018)  

Денісова пропонує обміняти українських рибалок на моряків "Норда"

Родини затриманих у Криму українських рибалок повідомили, що їх залякує ФСБ РФ. Українська омбудсмен Людмила Денісова пропонує обміняти їх на моряків затриманого в Азовському морі судна "Норд". (16.07.2018)  

Денісова: Затримане в Херсоні російське судно "Механік Погодін" - під санкціями

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що СБУ та прикордонники не мають претензій до моряків російського судна "Механік Погодін", яке затрмали в Херсоні. Водночас сам корабель - під санкціями. (12.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Морська гавань без вантажів: як врятувати Одеський порт?  

Реклама

Докладно

Deutschland Fitnessstudio (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

Як займаються фітнесом в Німеччині

Більше половини німців ведуть малорухливий спосіб життя. Як реагує на це фітнес-галузь? 

Вуличний рух у Києві

Южаніна: Рішення ВСУ про "євробляхи" зробить гірше українцям

Голова профільного комітету Верховної Ради закликає якнайшвидше ухвалити закон про "євробляхи". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  