АРМА продає "віджатий" Росією та арештований Україною сейнер

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) почало процедуру продажу сейнера "Норд". Заарештоване Україною судно виставлене на майданчику OpenMarket держпідприємства СЕТАМ у вівторок, 23 жовтня. Стартова ціна - 1,6 мільйона гривень, аукціон запланований на 7 листопада.

Наразі судно перебуває в Бердянському морському порту, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Сейнер був збудований в 1989 році в російському Азові. "У зв'язку з подіями в Криму судно буквально "віджала" Російська Федерація. Його було заарештовано... і передано АРМА", - зазначив начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін. Очікується, що кошти від продажу надійдуть на рахунок АРМА в державному банку і чекатимуть на рішення суду.

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.