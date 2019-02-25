 АРМА оприлюднило список арештованих активів у його управлінні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

АРМА оприлюднило список арештованих активів у його управлінні

У списку арештованого майна, яке передане в укправління агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - 726 позицій. Список щомісяця оновлюватиметься.

Список арештованих активів доступний на сайті АРМА

Список арештованих активів доступний на сайті АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), у вівторок, 19 березня, оприлюднило на своєму сайті повний перелік заарештованого майна.

"Мета - інформування громадськості про те, що перебуває в управлінні АРМА, й надання матеріалу для аналізу, висновків, критики та пропозицій щодо вдосконалення цього інституту, тобто загалом підвищення рівня роботи АРМА з управління арештованим майном", - повідомив голова АРМА Антон Янчук, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Янчука, оприлюднений перелік є гнучким і щомісяця оновлюватиметься. Станом на березень він містить 726 позицій нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, автомобілів, грошових коштів, які за рішенням суду було передано в управління агентству. Статус управління кожної з позицій переліку буде динамічним.

DW.COM

Глава Агентства з розшуку активів Антон Янчук пояснив DW, як в Україні реалізують майно корупціонерів і хто управляє заарештованими статками екс-міністра Олександра Клименка. (07.12.2017)

Торік Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, перерахувало в держбюджет дев'ять мільйонів гривень. Невдовзі АРМА обіцяє оприлюднити перелік всіх арештованих активів. (25.02.2019)

Як зазначила юридична радниця Transparency International (Україна) Катерина Риженко, організація наполягала на оприлюдненні повного переліку заарештованого майна, яке перебуває в управлінні АРМА. "З огляду на те, що АРМА - досить новий орган, і раніше діяв зовсім інший порядок управління активами, то прозорість і зрозумілість роботи АРМА є необхідністю", - додала вона.

За словами Янчука, минулого року АРМА розглянуло понад тисячі звернень правоохоронних органів. Водночас агентство досі не отримало доступу до Єдиного реєстру досудових рішень.

Раніше в АРМА повідомили, що минулого року до державного бюджету було переказано дев'ять мільйонів гривень від управління арештованим майном. А від продажу арештованого майна на депозитні рахунки було зараховано понад 3,5 мільйона гривень.

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