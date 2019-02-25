АРМА оприлюднило список арештованих активів у його управлінні

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), у вівторок, 19 березня, оприлюднило на своєму сайті повний перелік заарештованого майна.

"Мета - інформування громадськості про те, що перебуває в управлінні АРМА, й надання матеріалу для аналізу, висновків, критики та пропозицій щодо вдосконалення цього інституту, тобто загалом підвищення рівня роботи АРМА з управління арештованим майном", - повідомив голова АРМА Антон Янчук, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Янчука, оприлюднений перелік є гнучким і щомісяця оновлюватиметься. Станом на березень він містить 726 позицій нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, автомобілів, грошових коштів, які за рішенням суду було передано в управління агентству. Статус управління кожної з позицій переліку буде динамічним.

Як зазначила юридична радниця Transparency International (Україна) Катерина Риженко, організація наполягала на оприлюдненні повного переліку заарештованого майна, яке перебуває в управлінні АРМА. "З огляду на те, що АРМА - досить новий орган, і раніше діяв зовсім інший порядок управління активами, то прозорість і зрозумілість роботи АРМА є необхідністю", - додала вона.

За словами Янчука, минулого року АРМА розглянуло понад тисячі звернень правоохоронних органів. Водночас агентство досі не отримало доступу до Єдиного реєстру досудових рішень.

Раніше в АРМА повідомили, що минулого року до державного бюджету було переказано дев'ять мільйонів гривень від управління арештованим майном. А від продажу арештованого майна на депозитні рахунки було зараховано понад 3,5 мільйона гривень.