 Арешт у Грузії: екс-службовцю закидають підготовку вбивства з санкції Саакашвілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Арешт у Грузії: екс-службовцю закидають підготовку вбивства з санкції Саакашвілі

У Тбілісі заарештували екс-співробітника спецслужби. Йому закидають спробу вбивства грузинського бізнесмена Патаркацишвілі з санкції екс-президента Міхеіла Саакашвілі.

Поліцейський відділок у Тбілісі

Поліцейський відділок у Тбілісі

Тбіліський міський суд у середу, 17 жовтня, ухвалив рішення про попереднє ув'язнення затриманого колишнього посадовця Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Грузії Георгія Мерабашвілі, обвинуваченого в спробі вбивства бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

За твердженням Головної прокуратури, вбивство Патаркацишвілі було санкціоновано тодішнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, який вважав бізнесмена "політичним опонентом і ворогом держави", цитує інформагенція "Інтерфакс". Патаркацишвілі був засновником медіагрупи "Імеді", виступав проти влади Саакашвілі. У січні 2008 року здобув 7,1 відсотка підтримки на президентських виборах. Помер у Великобританії 12 лютого 2008 року від серцевого нападу

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Раніше в середу Головна прокуратура Грузії повідомила про розкриття справи за фактом підготовки вбивства Патаркацишвілі. Звинувачення пред'явлені трьом колишнім посадовцям ДКБ на підставі вилученого аудіозапису їхньої розмови, в якому обговорюються методи вбивства, вербування співробітників охорони та персоналу, який обслуговує бізнесмена.

На засіданні суду обвинувачений Мерабашвілі заявив, що не винен, а аудіозаписи сфальсифіковані. Наступне засідання у даній справі в Тбіліському міському суді відбудеться 4 грудня.

У прес-службі Саакашвілі на прохання DW коментувати повідомлення відмовилися.

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