Арештований в Кельні тунісець планував теракт в багатолюдному місці - слідчі

Тунісець Зіф Аллах Х., якого заарештували в Кельні у червні, підозрюється в підготовці теракту із застосуванням бомби з рицином. "Він планував підірвати начинений рицином осколковий вибуховий пристрій в закритому і багатолюдному місці", - заявили представники Федеральної прокуратури Німеччини в п'ятницю, 3 серпня. Як повідомляє інформагенція dpa, правоохоронці не стали уточнювати, чи підозрюваний визначив конкретні об'єкти для нападу.

За словами представника прокуратури, слідчий суддя Федеральної судової палати розширив звинувачення проти тунісця. Тепер його підозрюють в підготовці насильницького злочину проти держави.

Затримано можливих спільників

У Тунісі затримано двох можливих спільників підозрюваного. За даними міністерства внутрішніх справ країни, один підозрюваний змовився із Зіфом Аллахом Х. з метою здійснити одночасні теракти в Німеччині й Тунісі. Другий - повинен був забезпечити свого земляка, який проживає у ФРН, фальшивими документами, щоб дати йому можливість перебратися в іншу європейську країну.

29-річний громадянин Тунісу Зіф Аллах Х., який, за даними низки німецьких ЗМІ, прибув до Німеччини в листопаді 2016 року, був заарештований за санкцією суду 13 червня. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці виявили 3150 насінин рицини, майже 84 міліграми отруйної речовини рицин, 250 металевих кульок, дві пляшки з легко займистим засобом для видалення лаку для нігтів, дріт з приладнаними лампочками і 950 грамів сірого порошку, що містить піротехнічні речовини з петард.

Як зазначив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк (Peter Frank), ці матеріали свідчать про те, що обвинувачений, очевидно, збирався виготовити біобомбу. Крім того, відомо, що підозрюваний двічі намагався проникнути через Туреччину до Сирії, щоб долучитися до терористичного угруповання "Ісламська держава", проте його спроби не мали успіху.

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