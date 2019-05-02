 Арешти після спроби повалення влади у Венесуелі: затримали соратника Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

Арешти після спроби повалення влади у Венесуелі: затримали соратника Гуайдо

Спецслужба Венесуели затримала віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо назвав це "викраденням".

Едгар Самбрано (ліворуч) та Хуан Гуайдо

Едгар Самбрано (ліворуч) та Хуан Гуайдо

Співробітники венесуельської сецслужби в середу, 8 травня, затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано. Підставою для затримання стала підтримка останнім спроби повалення влади тиждень тому.

Як написав Самбрано в Twitter, агенти Служби національної безпеки Венесуели евакуювали його автомобіль разом з ним усередині від офісу його партії: "Коли ми відмовилися виходити, вони використали кран, щоб насильно доставити нас прямо в Ель-Елікойде (слідчий ізолятор спецслужби. - Ред.)", цитує агентство AFP.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, який також є головою парламенту, засудив затримання свого заступника. "Ми попереджаємо народ Венесуели та міжнародне співтовариство: режим викрав віце-спікер Національної асамблеї", - написав він у Twitter. За його словами, уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро намагається "зруйнувати владу, яка представляє всіх венесуельців". "Але вони цього не доб'ються", - переконаний Гуайдо.

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Тимчасовий президент Венесуели зазначив, що готовність військових допомогти у поваленні уряду Ніколаса Мадуро була переоцінена. (05.05.2019)

Леопольдо Лопес був звільнений військовослужбовцями, які підтримали тимчасового президента Хуана Гуайдо під час спроби повалити уряд Ніколаса Мадуро. Після її провалу Лопес з сім'єю переховується у посольстві Іспанії. (03.05.2019)

Нагадаємо, 30 квітня Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення глави держави Ніколаса Мадуро. Він заявив, що його підтримують військові, однак уряд країни спростував це та зберіг контроль над армією.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо відразу визнали США, а пізніше - багато країн ЄС та ще понад 50 держав світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Куба та Китай.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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