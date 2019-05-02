Арешти після спроби повалення влади у Венесуелі: затримали соратника Гуайдо

Співробітники венесуельської сецслужби в середу, 8 травня, затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано. Підставою для затримання стала підтримка останнім спроби повалення влади тиждень тому.

Як написав Самбрано в Twitter, агенти Служби національної безпеки Венесуели евакуювали його автомобіль разом з ним усередині від офісу його партії: "Коли ми відмовилися виходити, вони використали кран, щоб насильно доставити нас прямо в Ель-Елікойде (слідчий ізолятор спецслужби. - Ред.)", цитує агентство AFP.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, який також є головою парламенту, засудив затримання свого заступника. "Ми попереджаємо народ Венесуели та міжнародне співтовариство: режим викрав віце-спікер Національної асамблеї", - написав він у Twitter. За його словами, уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро намагається "зруйнувати владу, яка представляє всіх венесуельців". "Але вони цього не доб'ються", - переконаний Гуайдо.

Нагадаємо, 30 квітня Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення глави держави Ніколаса Мадуро. Він заявив, що його підтримують військові, однак уряд країни спростував це та зберіг контроль над армією.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо відразу визнали США, а пізніше - багато країн ЄС та ще понад 50 держав світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Куба та Китай.