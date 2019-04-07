Арабські ЗМІ повідомляють про арешт президента Судану

У столиці Судану тисячі людей вийшли на антиурядові протести у четвер, 11 квітня. Військовослужбовці оточили будівлю міністерства оборони країни, повідомляють очевидці агентству Reuters. За їхніми словами, солдати знаходяться на основних вулицях і мостах Хартума. У свою чергу, державне телебачення заявило, що збройні сили Судану "незабаром оприлюднять важливу заяву".

На зустрічі командування армії військові вирішили відсторонити від влади чинного президента Омара аль-Башира і розпустити уряд, передає арабський телеканал Al-Mayadeen. 75-річний глава держави перебуває під домашнім арештом, повідомляє арабський телеканал Sky News Arabia.

Акції протесту в Судані почалися в грудні 2018 року. Спочатку протестувальники виступали проти різкого підвищення цін на хліб, але незабаром гнів демонстрантів був спрямований на авторитарного президента. Це призвело до того, що в лютому аль-Башир оголосив у країні надзвичайний стан і обмежив свободу зібрань, щоб не допускати нових протестів. Проте, люди продовжили виходити на вулиці з вимогами відставки глави держави.