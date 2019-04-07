 Арабські ЗМІ повідомляють про арешт президента Судану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Арабські ЗМІ повідомляють про арешт президента Судану

У столиці Судану тисячі людей вийшли на антиурядові демонстрації. На вулицях Хартума багато солдатів. Військові вирішили відсторонити президента країни від влади, повідомляють арабські ЗМІ.

Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir (Reuters)

У столиці Судану тисячі людей вийшли на антиурядові протести у четвер, 11 квітня. Військовослужбовці оточили будівлю міністерства оборони країни, повідомляють очевидці агентству Reuters. За їхніми словами, солдати знаходяться на основних вулицях і мостах Хартума. У свою чергу, державне телебачення заявило, що збройні сили Судану "незабаром оприлюднять важливу заяву".

На зустрічі командування армії військові вирішили відсторонити від влади чинного президента Омара аль-Башира і розпустити уряд, передає арабський телеканал Al-Mayadeen. 75-річний глава держави перебуває під домашнім арештом, повідомляє арабський телеканал Sky News Arabia.  

Акції протесту в Судані почалися в грудні 2018 року. Спочатку протестувальники виступали проти різкого підвищення цін на хліб, але незабаром гнів демонстрантів був спрямований на авторитарного президента. Це призвело до того, що в лютому аль-Башир оголосив у країні надзвичайний стан і обмежив свободу зібрань, щоб не допускати нових протестів. Проте, люди продовжили виходити на вулиці з вимогами відставки глави держави.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

У Судані тривають масові демонстрації з вимогою відставки президента

У столиці Судану тривають масові акції протесту з вимогою відставки нинішнього президента країни Омара аль-Башира. Під час виступів загинув один цивільний. (07.04.2019)  

Поліція розігнала марш до президентського палацу в столиці Судану

Правоохоронці застосували сльозогінний газ та спецтехніку для розгону маршу в суданській столиці Хартумі. Протести у країні тривають через підвищення цін на хліб. (25.12.2018)  

ООН: Кількість біженців у світі зростає

У першому півріччі 2018 року кількість біженців у світі зросла на 300 тисяч, повідомили в ООН. Кожен третій біженець є сирійцем. (07.01.2019)  

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Також за темою

Sudan Anti-Regierungsproteste in Khartum

У Судані тривають масові демонстрації з вимогою відставки президента 07.04.2019

У столиці Судану тривають масові акції протесту з вимогою відставки нинішнього президента країни Омара аль-Башира. Під час виступів загинув один цивільний.

Suadan Präsident Omar Al Bashir

Лідер арабської країни відвідав Сирію вперше з початку громадянської війни 16.12.2018

Суданський президент Омар аль-Башир прибув з візитом до Сирії. Це перші відвідини Дамаска главою арабської держави з початку громадянської війни в Сирії.

Unruhen im Sudan - Proteste in Khartum

Поліція розігнала марш до президентського палацу в столиці Судану 25.12.2018

Правоохоронці застосували сльозогінний газ та спецтехніку для розгону маршу в суданській столиці Хартумі. Протести у країні тривають через підвищення цін на хліб.

Реклама

Докладно

Передвиборні програми Володимира Зеленського (л) та Петра Порошенка (п) багато в чому збігаються

Чим відрізняються програми Порошенка та Зеленського

Ідеї кандидатів у президенти України багато в чому схожі та часто стосуються сфер, на які глава держави не має впливу.  

У ЄС хочуть зобов'язати транспортні компанії забезпечувати місце для тижневого відпочинку далекобійникам не в кабіні вантажівки

Як у ЄС хочуть змінити правила для далекобійників

У Євросоюзі хочуть змінити правила роботи далекобійників і компаній з перевезень вантажу автомобілями.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  