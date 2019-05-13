Арабська коаліція завдала авіаударів по столиці Ємену

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією завдала в четвер, 16 травня, кількох авіаударів по столиці Ємену Сані, яку утримують повстанці-хусити. За даними агентства Reuters, цілями ударів були дев'ять військових об'єктів у місті. Житель міста повідомив агентству AFP, що вранці в Сані було чути потужний вибух.

Контрольований хуситами телеканал стверджує, що авіаудару було завдано й по житловому кварталу, внаслідок чого загинули шестеро цивільних, а десятки отримали поранення.

Саудівська Аравія 14 травня повідомила про напади озброєних дронів на дві насосні станції на нафтопроводах, які, однак, не зашкодили експорту нафти з країни. Відповідальність за ці атаки взяли на себе хусити. Днем пізніше Об'єднані Арабські Емірати заявили, що коаліція, до якою належать ОАЕ та Саудівська Аравія, "жорстко відплатить" хуситам за напади. 16 травня Ер-Ріяд звинуватив Тегеран у тому, що той наказав хуситам атакувати саудівські нафтопроводи, а таму повстанці є лише "інструментом іранського режиму".

Нагадаємо, що збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч осіб.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.