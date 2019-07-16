"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

20 липня минає рівно 50 років від моменту першої висадки людини на Місяць. Ще й донині це - подія неординарна. І досі відчуваєш захват, переглядаючи фотографії з тої історичної місії.
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