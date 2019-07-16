 ″Апполон-11″: фотоальбом першої висадки на Місяць | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.07.2019

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Політика й суспільство

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

20 липня минає рівно 50 років від моменту першої висадки людини на Місяць. Ще й донині це - подія неординарна. І досі відчуваєш захват, переглядаючи фотографії з тої історичної місії.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    "Маленький крок для людини"

    Перші кроки астронавтів на Місяці. Ступаючи 20 липня 1969 року на поверхню нашого природного супутника, астронавт Ніл Армстронг вимовив одну з найвідоміших фраз в історії: "Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства".

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Ракета-рекордсмен

    Ракета з астронавтами, котрі мали висадитись на Місяці, стартувала 16 липня 1969 року з мису Канаверал у штаті Флорида. Це була Saturn V, деякі характеристики якої ще й по сьогодні залишилися неперевершеними: близько 110 метрів заввишки, вагою майже 3000 тонн. На борту космічного корабля, який вона виводила, - Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Світло, камера, мотор, пуск!

    Про старт місії "Аполонн-11" з місця події повідомляли тисячі репортерів. Офіційно було акредитовано 3497 журналістів. Усі вони юрмилися в пресцентрі Космічного центру імені Джона Кеннеді.

  • Люди поблизу космодрому на мисі Канаверал в очікуванні пуску місії Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Тисячі зацікавлених

    Побачити пуск місії до Місяця кортіло не лише журналістам. У ті дні поблизу космодрому імені Кеннеді перебували сотні тисячі людей, що розмістилися просто неба на пляжах та дорогах неподалік, щоб якомога ближче побачити цю історичну подію.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Усе під контролем

    З Центру управління польотами (ЦУП) стежив директор програми пілотованих польотів на Місяць "Аполлон" Семюель Ч. Філліпс (п.). Саме на ньому та його колегах лежала відповідальність за те, щоб перший політ на Місяць успішно розпочався та тріумфально завершився.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Робота в команді

    Один з членів екіпажу не міг відправитися на поверхню Місяця й змушений був перебувати в орбітальному кораблі. Тоді ним виявився Майкл Коллінс (посередині на фото). 2009 року він визнав: "Я почувався частиною того, що відбувалося на Місяці. Я знаю, що якби сказав, що мав тоді найкраще з трьох місць, не мене дивилися б як на брехуна чи бовдура, але скажу чесно, що я задоволений тим, що мав".

  • Armstrong und Aldrin mit US-Flagge auf dem Mond.

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    "Орел" сів!", але…

    20 липня 1969 року о 20:17:58 за всесвітнім часом Ніл Армстронг коротко й ясно повідомив: "Орел" сів!". Але проминув ще деякий час, поки обидва астронавти справді змогли стати на поверхню Місяця. (…) Спочатку треба було підготуватися до відльоту спускового апарата. Історична мить настала 2:56:20 за всесвітнім часом - нога Армстронга ступила на поверхню нашого природного супутника.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Місяць так близько

    Це фото Майкл Коллінз відзняв 21 липня. На ньому видно спусковий апарат "Орел" під час його повернення з поверхні Місяця, за ним видніє сам наш природній супутник, а вже на задньому тлі Земля. Коллінз чекав на Армстронга та Олдріна, перебуваючи на місячній орбіті.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Дорогоцінні трофеї

    Під час перебування на Місяці астронавти Армстронг та Олдрін зібрали чимало місячного ґрунту та каміння, з котрим повернулися на Землю. Ось цей камінець - частина тих трофеїв. Загалом у рамках шести висадок на Місяць астронавти назбирали близько 400 кілограмів місячного ґрунту та каміння. Всі ці екземпляри містяться в каталозі Lunar Sample and Photo Catalog.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Міжпланетний імпорт

    Але під час місій "Аполлон" астронавти залишили на Місяці й чимало речей з Землі. Деякі з них, приміром, ось ця брошка Ніла Армстронга, були досить символічними. Зроблена в вигляді оливкової гілки - вона символізує мир. Майбутні туристи на Місяці знайдуть там і чимало інших предметів, що нагадують про перебування там перших астронавтів.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Повернення

    24 липня о 16:50 всесвітнього часу екіпаж висадився в Тихому океані, на відстані 21 кілометр від авіаносця USS Hornet, і за 1480 кілометрів на південний захід від Гаваїв. Після прибуття астронавти мали заповнити формуляри та офіційно передати місячний ґрунт та каміння. Потім їх відправили на карантин. Цей захід мав не допустили поширення на Землі можливих завезених з Місяця інфекцій.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Справжні герої і суперзірки

    Як бачите, астронавти місії "Аполлон-11" не носять космічні костюми, а натомість сомбреро і пончо, тобто Fiesta Mexikana! За 45 днів вони побували в 24 країнах і 27 містах. Цим США хотіли продемонструвати свою готовність поділитися власними космічними знаннями. Астронавтів приймали як суперзірок. На фото - астронавти в Мехіко, 23 вересня 1969 року.

    Автор: Ганна Фукс, Валерій Сааков


  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    "Маленький крок для людини"

    Перші кроки астронавтів на Місяці. Ступаючи 20 липня 1969 року на поверхню нашого природного супутника, астронавт Ніл Армстронг вимовив одну з найвідоміших фраз в історії: "Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства".

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Ракета-рекордсмен

    Ракета з астронавтами, котрі мали висадитись на Місяці, стартувала 16 липня 1969 року з мису Канаверал у штаті Флорида. Це була Saturn V, деякі характеристики якої ще й по сьогодні залишилися неперевершеними: близько 110 метрів заввишки, вагою майже 3000 тонн. На борту космічного корабля, який вона виводила, - Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Світло, камера, мотор, пуск!

    Про старт місії "Аполонн-11" з місця події повідомляли тисячі репортерів. Офіційно було акредитовано 3497 журналістів. Усі вони юрмилися в пресцентрі Космічного центру імені Джона Кеннеді.

  • Люди поблизу космодрому на мисі Канаверал в очікуванні пуску місії Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Тисячі зацікавлених

    Побачити пуск місії до Місяця кортіло не лише журналістам. У ті дні поблизу космодрому імені Кеннеді перебували сотні тисячі людей, що розмістилися просто неба на пляжах та дорогах неподалік, щоб якомога ближче побачити цю історичну подію.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Усе під контролем

    З Центру управління польотами (ЦУП) стежив директор програми пілотованих польотів на Місяць "Аполлон" Семюель Ч. Філліпс (п.). Саме на ньому та його колегах лежала відповідальність за те, щоб перший політ на Місяць успішно розпочався та тріумфально завершився.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Робота в команді

    Один з членів екіпажу не міг відправитися на поверхню Місяця й змушений був перебувати в орбітальному кораблі. Тоді ним виявився Майкл Коллінс (посередині на фото). 2009 року він визнав: "Я почувався частиною того, що відбувалося на Місяці. Я знаю, що якби сказав, що мав тоді найкраще з трьох місць, не мене дивилися б як на брехуна чи бовдура, але скажу чесно, що я задоволений тим, що мав".

  • Armstrong und Aldrin mit US-Flagge auf dem Mond.

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    "Орел" сів!", але…

    20 липня 1969 року о 20:17:58 за всесвітнім часом Ніл Армстронг коротко й ясно повідомив: "Орел" сів!". Але проминув ще деякий час, поки обидва астронавти справді змогли стати на поверхню Місяця. (…) Спочатку треба було підготуватися до відльоту спускового апарата. Історична мить настала 2:56:20 за всесвітнім часом - нога Армстронга ступила на поверхню нашого природного супутника.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Місяць так близько

    Це фото Майкл Коллінз відзняв 21 липня. На ньому видно спусковий апарат "Орел" під час його повернення з поверхні Місяця, за ним видніє сам наш природній супутник, а вже на задньому тлі Земля. Коллінз чекав на Армстронга та Олдріна, перебуваючи на місячній орбіті.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Дорогоцінні трофеї

    Під час перебування на Місяці астронавти Армстронг та Олдрін зібрали чимало місячного ґрунту та каміння, з котрим повернулися на Землю. Ось цей камінець - частина тих трофеїв. Загалом у рамках шести висадок на Місяць астронавти назбирали близько 400 кілограмів місячного ґрунту та каміння. Всі ці екземпляри містяться в каталозі Lunar Sample and Photo Catalog.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Міжпланетний імпорт

    Але під час місій "Аполлон" астронавти залишили на Місяці й чимало речей з Землі. Деякі з них, приміром, ось ця брошка Ніла Армстронга, були досить символічними. Зроблена в вигляді оливкової гілки - вона символізує мир. Майбутні туристи на Місяці знайдуть там і чимало інших предметів, що нагадують про перебування там перших астронавтів.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Повернення

    24 липня о 16:50 всесвітнього часу екіпаж висадився в Тихому океані, на відстані 21 кілометр від авіаносця USS Hornet, і за 1480 кілометрів на південний захід від Гаваїв. Після прибуття астронавти мали заповнити формуляри та офіційно передати місячний ґрунт та каміння. Потім їх відправили на карантин. Цей захід мав не допустили поширення на Землі можливих завезених з Місяця інфекцій.

  • Місія Апполон-11

    "Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць

    Справжні герої і суперзірки

    Як бачите, астронавти місії "Аполлон-11" не носять космічні костюми, а натомість сомбреро і пончо, тобто Fiesta Mexikana! За 45 днів вони побували в 24 країнах і 27 містах. Цим США хотіли продемонструвати свою готовність поділитися власними космічними знаннями. Астронавтів приймали як суперзірок. На фото - астронавти в Мехіко, 23 вересня 1969 року.

    Автор: Ганна Фукс, Валерій Сааков


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