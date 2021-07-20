Апеляційний суд залишив у силі домашній арешт Медведчука

Київський апеляційний суд у четвер, 30 липня, залишив у силі домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука, представника "Опозиційної платформи - За

життя" (ОПЗЖ), передає агенція "Інтерфакс-Україна". Відповідною ухвалою суд відмовив у задоволенні апеляції захисників політика.

"І Печерський суд, і апеляційний, повинні були вивчити матеріали... За статтями, які приписуються - суцільна порожнеча... Докази... обвинувачення наразі не має у своєму розпорядженні, і, незважаючи на це, обирається запобіжний захід", - сказав Медведчук після оголошення рішення. Він додав, що оскаржуватиме підозру та звернеться до суду з питання зміни запобіжного заходу.

Народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в анексованому РФ Криму. Згодом суд обрав для Медведчука запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Печерський районний суд Києва 9 липня продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня. Політик подав апеляцію на це рішення суду.

Тараса Козака було оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу. Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування.