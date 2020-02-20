Апеляційний суд залишив під вартою підозрованого у вбивстві Шеремета Антоненка

Апеляційний суд Києва у четвер, 12 березня залишив чинним рішення Печерського райсуду Києва, який відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Печерський райсуд залишив підозрюваного під арештом без права внесення застави.

Дивитись відео 03:13 Поділитись Рік вбивства Павла Шеремета: що знає слідство? (19.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2gleq Рік вбивства Павла Шеремета: що знає слідство? (19.07.2017)

Таким чином, Апеляційний суд Києва відхилив клопотання захисту Антоненка про зміну йому запобіжного заходу. Крім того, депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Михайло Бондар заявив про своє бажання взяти Антоненка на поруки. Своєю чергою прокуратура наполягала на арешті підозрюваного. клопотання захисту. Сам Антоненко був присутній на засіданні у скляному боксі, повідомляє інформагенція "Українські новини".

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Як повідомлялося, раніше суд продовжив арешт Антоненка до 4 квітня. Антоненко відмовився від співпраці зі слідством, зазначивши, що показання використовують проти нього.

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної в автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві.

Ними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.