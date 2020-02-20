Апеляційний суд залишив під вартою підозрованого у вбивстві Шеремета Антоненка

Підозрюваний у вбивсті журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко перебуватиме під вартою без права внесення застави.
Апеляційний суд Києва у четвер, 12 березня залишив чинним рішення Печерського райсуду Києва, який відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Печерський райсуд залишив підозрюваного під арештом без права внесення застави.
Таким чином, Апеляційний суд Києва відхилив клопотання захисту Антоненка про зміну йому запобіжного заходу. Крім того, депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Михайло Бондар заявив про своє бажання взяти Антоненка на поруки. Своєю чергою прокуратура наполягала на арешті підозрюваного. клопотання захисту. Сам Антоненко був присутній на засіданні у скляному боксі, повідомляє інформагенція "Українські новини".
Читайте також: Убивство Шеремета: суд відмовився пом'якшити запобіжний захід підозрюваним
Як повідомлялося, раніше суд продовжив арешт Антоненка до 4 квітня. Антоненко відмовився від співпраці зі слідством, зазначивши, що показання використовують проти нього.
Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної в автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві.
Ними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.
Висновки експертиз щодо встановлення особи підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко суперечать один одному, йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". (16.12.2019)
Зміст СМС-повідомлення та телефонної розмови, а також уривок з відео проведення вилучення предмета, схожого на боєприпас, у Нацполіції назвали "новими деталями справи Шеремета". (18.12.2019)
Під час обшуку у Андрія Антоненка правоохоронці знайшли міну, в якій були залишки речовини на основі гексогену. Таким самим матеріалом був підірваний автомобіль Павла Шеремета в 2016 році. (23.12.2019)
15 годин тривало засідання суду в Києві задля обрання запобіжних заходів підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Що пред'являли прокурори, які контраргументи наводив захист і що ухвалив суд - у репортажі DW. (14.12.2019)