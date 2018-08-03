Апеляційний суд залишив Надію Савченко під вартою

Апеляційний суд Києва на засіданні у четвер, 9 серпня, частково задовольнив апеляційні скарги захисту народної депутатки Надії Савченко. Суд скасував рішення суду першої інстанції про продовження терміну арешту Савченко до 10 вересня, але при цьому виніс нову ухвалу, якою задовольнив клопотання слідчого Головного слідчого управління СБУ про продовження терміну тримання Савченко під вартою до 7 вересня. Суд також відмовився задовольнити клопотання про взяття Савченко на поруки, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Адвокат Костянтин Глоба заявив, що "ухвалу суду дуже складно зрозуміти", та заявив про намір звернутися в офіційному порядку до суду за роз'ясненням. "Скасували рішення Шевченківського суду, але продовжили той самий запобіжний захід", - наголосив Глоба.

Як повідомлялося, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. Савченко обрали запобіжний захід у вигляді арешту, який поступово подовжили до 10 вересня.

1 серпня ГПУ повідомила, що правоохоронці завершили розслідування у справі Савченко і Володимира Рубана.

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на одному з блокпостів на Донбасі, коли він нібито намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію. Прокуратура підозрює Рубана, зокрема, в підготовці обстрілів будівель Верховної Ради і адміністрації президента України і замаху на президента Петра Порошенка та низку інших високопосадовців. Сам Рубан під засідання суду обвинувачення відкинув, заявивши, що не знав про наявність зброї в автомобілі, яким він керував. Він припустив, що став жертвою змови.