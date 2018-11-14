Апеляційний суд залишив Надію Савченко під арештом до 23 грудня

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Шевченківського районного суду Києва про продовження до 23 грудня терміну арешту народної депутатки Надії Савченко. На засіданні 20 листопада суд відмовив у задоволенні апеляції сторони захисту, повідомив у середу, 21 листопада адвокат депутатки Олександр Шадрін, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Зараз Савченко та її адвокати знайомляться з матеріалами так званої справи Савченко-Рубана, розслідування якої було завершено 1 серпня. Адвокат керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана Валентин Рибін уже завершив ознайомлення з матеріалами справи, про що 30 серпня повідомив слідство.

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана затримали 8 березня на одному з блокпостів на Донбасі, коли він нібито намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. З 23 березня 2018 року Савченко перебуває під вартою.