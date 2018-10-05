Апеляційний суд заборонив Трампу блокувати користувачів у Twitter

Апеляційний суд у Нью-Йорку у вівторок ввечері, 9 липня, визнав неконституційним блокування президентом США Дональдом Трампом доступу до його сторінки у Twitter користувачам з іншими поглядами, повідомляє агенція Reuters.

У суді прийшли до висновку, що перша поправка до американської конституції про загальні свободи громадян забороняє Трампу використовувати функцію блокування, щоб обмежити доступ до його облікового запису, який має 61,8 мільйона фоловерів.

Крім того, судді мотивували своє рішення тим, що сторінка Трампа у соцмережі містить "усі атрибути офіційного державного облікового запису" і "є одним із основних засобів Білого дому для ведення офіційної роботи".

За словами судді, Трамп і його помічники раніше самі охарактеризували твіти президента як офіційні заяви, а Національний архів США вважає їх офіційними записами.

У міністерстві юстиції США заявили, що "розчаровані рішенням суду і вивчають можливі подальші кроки". Представники Білого дому та соцмережі Twitter відмовилися від коментарів.

Блокування користувачів Трампом було оскаржено представниками Колумбійського університету та сімома користувачами Twitter, яких він заблокував.

Рішення апеляційного суд у Нью-Йорку підтвердило вердикт федерального суду Манхеттену у травні 2018 року. Тоді це рішення суду спонукало Трампа розблокувати деякі акаунти у Twitter.