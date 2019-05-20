Апеляційний суд дозволив стягнути з ОПЗ борг на користь компанії Фірташа

Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, яке передбачає стягнення понад 250 мільйонів доларів з ПАО "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Holding Limited за постачання газу. Про цей йдеться у рішенні суду від 24 квітня, повний текст якого складений 25 квітня, повідомляє в понеділок, 20 травня, агенція "Інтерфакс-Україна". Згідно з документом, оприлюдненим у Єдиному реєстрі судових рішень, ОПЗ має сплатити майже 193,26 мільйона доларів основного боргу та 57,98 мільйона доларів штрафів.

В ОПЗ заперечували проти такого рішення українського суду, заявляючи, що підприємство простоює з середини 2018 року, і виконання рішення Стокгольмського арбітражу призведе до банкрутства і загроз техногенної та екологічної катастрофи. Крім того, Фонд державного майна України заявляв, що підписані в 2019 році контракти між ОПЗ та Ostchem Holding, який належить олігарху Дмитру Фірташу, є дуже незначними. ОПЗ протягом 30 днів ще може оскаржити рішення українського суду.

Нагадаємо, 25 липня 2016 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма постановив стягти з ОПЗ 250 мільйонів доларів за газ, який Ostchem Holding Limited постачала на завод в 2013 році. У березні 2017 року суд міста Южного легалізував це рішення на території України. Правомірність цього рішення також визнав апеляційний суд Одеської області. Однак у липні 2018 року Верховний суд України скасував відповідні рішення.