Анґелі Меркель знову стало зле під час публічного заходу

У канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) у четвер, 27 червня, знову мали місце прояви нездужання під час публічного заходу. На церемонії призначення на посаду нової міністерки юстиції Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) Меркель помітно тремтіла усім тілом. Вона постійно намагалася опанувати себе, роблячи певні рухи. Про це свідчать відеокадри, зняті фотографом агентства dpa. Меркель запропонували склянку води, яку вона, утім, повернула, не випивши.

Нагадаємо, Меркель стало зле на церемонії зустрічі українського президента Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 18 червня. Того дня Меркель згодом на пресконференції пояснила своє нездужання малою кількістю спожитої рідини та запевнила, що вже випила кілька склянок води і їй стало краще. До цього подібний інцидент мав місце в 2017 році під час візиту Меркель до Мексики.

Нездужання не вплине на участь Меркель у саміті Великої двадцятки

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) запевнив 27 червня, що черговий випадок нездужання Меркель не вплине на заплановану на цей день її поїздку до Японії на саміт Великої двадцятки (G20). "Все відбувається, як заплановано. Канцлерка почувається добре", - сказав він. Згодом Меркель була присутня в Бундестазі на складанні присяги новою міністеркою юстиції.

Нагадаємо, останнім часом Європу накрила хвиля спеки. Зокрема, у Німеччині зафіксували температурний рекорд червня, подібна спекотна погода спостерігалася і в Берліні. Утім, 27 червня вранці в столиці Німеччини було вже значно прохолодніше.

Дивитись відео 01:19 Поділитись Зеленський у Берліні: тремтіння Меркель та продовження санкцій проти Росії (18.06.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3KeHa Зеленський у Берліні: тремтіння Меркель та продовження санкцій проти Росії (18.06.2019)