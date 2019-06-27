 Анґелі Меркель знову стало зле під час публічного заходу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Анґелі Меркель знову стало зле під час публічного заходу

Канцлерці ФРН Анґелі Меркель вдруге за останній час стало зле під час публічного заходу, вона знову тремтіла. Утім, нездужання не вплине на її участь у саміті Великої двадцятки в Японії, запевнив речник уряду.

Канцлерка Анґела Меркель знову тремтіла під час публічного заходу

Канцлерка Анґела Меркель знову тремтіла під час публічного заходу

У канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) у четвер, 27 червня, знову мали місце прояви нездужання під час публічного заходу. На церемонії призначення на посаду нової міністерки юстиції Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) Меркель помітно тремтіла усім тілом. Вона постійно намагалася опанувати себе, роблячи певні рухи. Про це свідчать відеокадри, зняті фотографом агентства dpa. Меркель запропонували склянку води, яку вона, утім, повернула, не випивши.  

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Ангела Меркель залишиться на посаді канцлера ФРН до кінця всього терміну, заявив голова парламенту Вольфґанґ Шойбле. Він зазначив, що все більше німців схвалює її перебування на посаді глави уряду до кінця каденції. (18.05.2019)

Нездужання Меркель стало одним з головних епізодів першого візиту Зеленського до Німеччини в якості президента України. Гість запевнив, що поруч з ним канцлерка ФРН - у безпеці. (18.06.2019)

Нагадаємо, Меркель стало зле на  церемонії зустрічі українського президента Володимира Зеленського під час його візиту до Берліна 18 червня. Того дня Меркель згодом на пресконференції пояснила своє нездужання малою кількістю спожитої рідини та запевнила, що вже випила кілька склянок води і їй стало краще. До цього подібний інцидент мав місце в 2017 році під час візиту Меркель до Мексики.

Нездужання не вплине на участь Меркель у саміті Великої двадцятки

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) запевнив 27 червня, що черговий випадок нездужання Меркель не вплине на заплановану на цей день її поїздку до Японії на саміт Великої двадцятки (G20). "Все відбувається, як заплановано. Канцлерка почувається добре", - сказав він. Згодом Меркель була присутня в Бундестазі на складанні присяги новою міністеркою юстиції.

Нагадаємо, останнім часом Європу накрила хвиля спеки. Зокрема, у Німеччині зафіксували температурний рекорд червня, подібна спекотна погода спостерігалася і в Берліні. Утім, 27 червня вранці в столиці Німеччини було вже значно прохолодніше.

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