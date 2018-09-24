 Анґела Меркель: У Німеччині, на жаль, дуже багато антисемітизму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

Анґела Меркель: У Німеччині, на жаль, дуже багато антисемітизму

Канцлерка ФРН Анґела Меркель визнала, що в Німеччині все ще дуже багато антисемітизму, але запевнила, що німецький уряд йому протидіє.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму відеоподкасті, який був оприлюднений в суботу, 29 вересня, рішуче висловилася проти виявів антисемітизму. "У Німеччині, на жаль, дуже багато антисемітизму", - заявила вона.

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За словами канцлерки, жодна єврейська установа в країні не може працювати без охорони. "Антисемітизм має чимало аспектів, яким ми відповідно протидіємо", - сказала вона. Зокрема, Меркель вважає, що призначення уповноваженого з боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна (Felix Klein) є ознакою посилення єврейського життя в країні.

Меркель також нагадала, що зважаючи на історію, німці несуть особливу відповідальність за відносини з Ізраїлем. У середу, 3 жовтня, канцлерка вилітає з візитом до Єрусалима. ФРН та Ізраїль мають жваві економічні відносини, проте, на думку Меркель, країни можуть тісніше співпрацювати у дослідницькій роботі та реалізації спільних проектів розвитку в Африці.

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