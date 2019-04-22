 Анґела Меркель привітала Зеленського та запросила його в Берлін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Анґела Меркель привітала Зеленського та запросила його в Берлін

У привітанні Меркель вказала на важливість стабілізації ситуації в Україні й проведення докорінних реформ у галузі юстиції, децентралізації, а також наголосила на боротьбі з корупцією.

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) привітала Володимира Зеленського з перемогою в другому турі на виборах президента України і запросила відвідати Берлін.

DW.COM

Володимиру Зеленському доведеться здійснювати реформи й боротися з корупцією в Україні, вважають президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської Ради Дональд Туск. (22.04.2019)

Зеленському було легко перемогти Порошенка на виборах. Українці прагнуть перезавантаження. Новий початок хоча й несе з собою ризики, але все ж таки вибори є потужним демократичним сигналом, вважає Бернд Йоганн. (22.04.2019)

Після підрахунку 98 відсотків протоколів Центральною виборчою комісією комік Володимир Зеленський впевнено перемагає в другому турі виборів президента України. (22.04.2019)

Текст вітальної телеграми оприлюднила прес-служба німецького уряду. Меркель зокрема нагадала про істотне пожвавлення двосторонніх відносин між ФРН та Україною, що відбулося за останні роки.

Окремо канцлерка ФРН наголосила на тому, що їй небайдужі такі питання, як стабілізація ситуації в Україні, мирне вирішення конфлікту на Донбасі. Крім того, вона вказала на важливість проведення основоположних реформ у таких галузях, як децентралізація, а також наголосила на потребі боротьби з корупцією.

"Уряд ФРН і в майбутньому дієво підтримуватиме Україну, особливо в її праві на суверенітет та територіальну цілісність", - зазначається в привітанні. Крім того, Меркель запросила Зеленського відвідати Берлін. "Буду рада невдовзі прийняти Вас у Берліні", - йдеться у вітальній телеграмі, яку цитує прес-служба уряду ФРН.

Маас: Берлін готовий і надалі працювати в "нормандському форматі"

З перемогою на виборах Володимира Зеленського привітав також і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), слова якого наводить прес-служба МЗС ФРН. Глава німецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що ці президентські вибори стали "ознакою живої та сильної демократії в Україні". Маас також запевнив, що Берлін разом із Парижем готовий і надалі працювати "в рамках мінських домовленостей та "нормандського формату" з метою мирного вирішення конфлікту на Сході України та питання окупованого Криму. Наостанок Маас відзначив, що нинішній президент Петро Порошенко уможливив  мирну зміну влади.

інфографіка, попередні результати виборів президента України

Нагадаємо, за попередніми даними підрахунку результатів голосування, Володимир Зеленський переконливо переміг у другому турі виборів президента України, набравши понад 73 відсотка голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосували 24,5 відсотка виборців.

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