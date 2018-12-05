Анґела Меркель залишає посаду голови партії: як вона керувала ХДС (фотогалерея)

Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

Сильний політик

Вольфанґ Шойбле (на фото - ліворуч), Фрідріх Мерц (праворуч) та багато інших чоловіків намагалися запобігти тому, щоб Меркель очолила ХДС та стала канцлером. Однак нікому з них це так і не вдалося. Тоді фізик із східної Німеччини здавалася чужою для однопартійців. Тепер настав час, коли вона вже сама відмовляється від посади голови партії.