Анґела Меркель залишає посаду голови партії: як вона керувала ХДС (фотогалерея)

13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду
Новий виклик - праві популісти
Результатом голосування 2017 року стало й перше з часу заснування ФРН проходження до Бундестагу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Лідер списку правопопулістів, які взяли третє місце, Александер Ґауланд пообіцяв чинити сильний тиск на канцлерку. "Ми будемо переслідувати пані Меркель", - запевнив політик після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу.
Автор: Дмитро Губенко, Валерій Сааков, Фолькер Ваґенер