Анґела Меркель закриває свою сторінку в Facebook

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вирішила закрити свій акаунт у соцмережі Facebook, який вона вела як очільниця партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС). "Ви знаєте, що я більше не голова ХДС, і тому я закрию свою Facebook-сторінку", - заявила Меркель у відеозверненні у п'ятницю, 1 лютого.

Однак, наголосила політикиня, за її роботою можна й надалі стежити на сторінці федерального уряду Німеччини у Facebook або ж за сторінкою федеральної канцлерки в Instagram.

Сторінка Меркель в Facebook

Сторінка Меркель у Facebook має понад 2,5 мільйона прихильників. Крім публікацій про її роботу, на сторінці можна знайти також приватну інформацію про 64-річну очільницю німецького уряду. Серед іншого, наприклад, там можна дізнатися, що улюбленими музикантами канцлерки є композитор Ріхард Вагнер (Richard Wagner) та гурт The Beatles, а письменником - Федір Достоєвський. Крім того, на сторінці вказано, що мрією канцлерки є якось проїхати транссибірським експресом з Москви до Владивостока.

Коли Меркель у 2015 році спитали, що вона думає про Facebook, канцлерка відповіла: "Добре, що ми його маємо. Це так само добре, як мати автомобіль чи хорошу пральну машину", зауважує агенція AP.

Нагдаємо, Меркель перебуває на посаді канцлерки ФРН з 2005 року. 29 жовтня минулого року вона оголосила, що піде з посади голови ХДС. Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену. На початку грудня її на цій посаді змінила Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Залишивши посаду очільниці ХДС, Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду канцлерка збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлерки, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші державні посади політикиня теж не прагне.