Анґела Меркель закриває свою сторінку в Facebook

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вирішила закрити свою сторінку в Facebook, яка має понад 2,5 мільйона підписників. Це рішення вона пояснила тим, що більше не очолює ХДС, від імені голови якого вела сторінку.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вирішила закрити свій акаунт у соцмережі Facebook, який вона вела як очільниця партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС). "Ви знаєте, що я більше не голова ХДС, і тому я закрию свою Facebook-сторінку", - заявила Меркель у відеозверненні у п'ятницю, 1 лютого.
Однак, наголосила політикиня, за її роботою можна й надалі стежити на сторінці федерального уряду Німеччини у Facebook або ж за сторінкою федеральної канцлерки в Instagram.
Сторінка Меркель у Facebook має понад 2,5 мільйона прихильників. Крім публікацій про її роботу, на сторінці можна знайти також приватну інформацію про 64-річну очільницю німецького уряду. Серед іншого, наприклад, там можна дізнатися, що улюбленими музикантами канцлерки є композитор Ріхард Вагнер (Richard Wagner) та гурт The Beatles, а письменником - Федір Достоєвський. Крім того, на сторінці вказано, що мрією канцлерки є якось проїхати транссибірським експресом з Москви до Владивостока.
Коли Меркель у 2015 році спитали, що вона думає про Facebook, канцлерка відповіла: "Добре, що ми його маємо. Це так само добре, як мати автомобіль чи хорошу пральну машину", зауважує агенція AP.
Нагдаємо, Меркель перебуває на посаді канцлерки ФРН з 2005 року. 29 жовтня минулого року вона оголосила, що піде з посади голови ХДС. Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену. На початку грудня її на цій посаді змінила Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).
Залишивши посаду очільниці ХДС, Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду канцлерка збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлерки, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші державні посади політикиня теж не прагне.