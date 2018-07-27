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Аня Кімміґ

   

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Аня Кімміґ: інші публікації

Додатки для смартфонів допомагають зорієнтуватися у транспортній системі багатьох міст

Додаток, з яким не заблукати (відео)

Додаток, з яким не заблукати (відео)

Проблеми з транспортом? Не у Вільнюсі. Мобільний додаток полегшує використання усіх транспортних засобів у місті.
Цифровий світ
27 липня 2018 р.
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