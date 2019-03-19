Антон Янчук - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антон Янчук".

Український юрист Антон Янчук у 2016 році став першим керівником Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.