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Антон Янчук

Антон Янчук - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антон Янчук".

Український юрист Антон Янчук у 2016 році став першим керівником Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

АРМА оприлюднило список арештованих активів у його управлінні

АРМА оприлюднило список арештованих активів у його управлінні 19.03.2019

У списку арештованого майна, яке передане в укправління агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - 726 позицій. Список щомісяця оновлюватиметься.
У АРМА обіцяють оприлюднити список усіх арештованих активів

У АРМА обіцяють оприлюднити список усіх арештованих активів 25.02.2019

Торік Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, перерахувало в держбюджет дев'ять мільйонів гривень. Невдовзі АРМА обіцяє оприлюднити перелік всіх арештованих активів.

Українські шукачі корупційних активів звітують про перші трофеї

Українські шукачі корупційних активів звітують про перші "трофеї" 22.02.2018

Агентство з розшуку і управління активами, одержаних злочинним шляхом, відзвітувало про перші місяці своєї роботи - заарештоване майно на 10 мільйонів доларів та продаж авто на кілька мільйонів гривень.
Глава Агентства з розшуку активів: Входимо у міжнародні мережі як у закриті клуби

Глава Агентства з розшуку активів: Входимо у міжнародні мережі як у закриті клуби 07.12.2017

Глава Агентства з розшуку активів Антон Янчук пояснив DW, як в Україні реалізують майно корупціонерів і хто управляє заарештованими статками екс-міністра Олександра Клименка.

Повернення активів: у Києві прагнуть доступу до баз даних країн ЄС

Повернення активів: у Києві прагнуть доступу до баз даних країн ЄС 08.12.2016

Новопризначений директор майбутнього Національного агентства з повернення активів України Антон Янчук шукатиме й управлятиме майном українських корупціонерів. Але почне це робити він лише з осені наступного року.