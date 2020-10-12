Антон Чехов

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи "українське чудо" (частина п'ята)

"В українців за плечима стільки приводів для захвату, що кожному випускникові середньої школи мало б на весь вік вистачити на підвищений рівень серотоніну без жодних стимуляторів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.