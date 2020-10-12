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Антон Чехов

Антон Чехов - письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антон Чехов".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи українське чудо (частина п'ята)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. …чи "українське чудо" (частина п'ята) 12.10.2020

"В українців за плечима стільки приводів для захвату, що кожному випускникові середньої школи мало б на весь вік вистачити на підвищений рівень серотоніну без жодних стимуляторів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про колективний ПТСР (частина четверта)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про колективний ПТСР (частина четверта) 05.10.2020

"Час заспокоїти стурбованих: в українську літературу Чехов не перейшов би. Про те, щоб такого не сталося, Росія подбала окремим циркуляром", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про трьох Оксан з планети Ді-Пі (частина третя)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Про трьох Оксан з "планети Ді-Пі" (частина третя) 28.09.2020

"Український "жіночий наратив" по 20-му століттю в повному форматі не склався й досі - саме тому, що з нього геть випали "підросійські" українки освічених класів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. Кохайтеся, чорнобриві… (частина друга)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш. "Кохайтеся, чорнобриві…" (частина друга) 21.09.2020

"У 19-му столітті таких жінок називали "музами". 20-те змобілізувало їх на інші, цинічніші кар'єри", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш, або Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу (частина перша)

Оксана Забужко: Пам'яті Оксани Радиш, або Про муз Чехова і довгу дорогу з Бад-Емсу (частина перша) 14.09.2020

"Ми також впливали на світові культури - а не просто постачали їм якісний біологічний матеріал", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Ялті не до Чехова - допомогти вирішили британці

Ялті не до Чехова - допомогти вирішили британці 17.11.2008

Невтішна доля спіткала дачу-музей Чехова в Ялті, який опинився в жалюгідному стані. Тепер його порятунком вирішили зайнятися британські актори та драматурги.