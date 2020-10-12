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Антон Чехов - письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антон Чехов".
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"В українців за плечима стільки приводів для захвату, що кожному випускникові середньої школи мало б на весь вік вистачити на підвищений рівень серотоніну без жодних стимуляторів", - Оксана Забужко, спеціально для DW.