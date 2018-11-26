Антон Подільчак: Україна не може стягувати податки з тих, хто їх заплатив за кордоном

За даними українського мінсоцполітики, на постійній основі за кордоном працюють понад 3,2 мільйона громадян України. Ще частина виїздить на сезонні роботи. Більшість із них цікавить питання податків, особливо з огляду на появу чуток про те, що українська держава нібито збирається оподаткувати всіх заробітчан. Ми звернулись за роз'ясненням до юриста з податкового права,учасника Асоціації правників України Антона Подільчака.

DW: Поясніть, будь ласка, чи може Україна оподаткувати громадян, які офіційно працюють за кордоном і сплачують там податки?

Антон Подільчак: Якщо ми говоримо про людей, які офіційно працевлаштовані за кордоном і які сплачують там податки, їм хвилюватися немає про що. Особливо якщо вони один раз уже сплатили податки і працюють в країні, з якою Україна має підписану угоду про уникнення подвійного оподаткування. З більшістю країн, куди їздять українські заробітчани, такі угоди є. А оскільки Україна прагне вступити до Європейського Союзу, вона повинна інтегрувати своє законодавство в правове поле ЄС та не допускати подвійного оподаткування. При цьому громадянин має право вибирати податкову юрисдикцію, тобто вибирати для сплати податків ту країну, в якій він має основний центр життєвих інтересів. Зазвичай такий центр інтересів обчислюється за кількістю днів перебування людини в конкретній країні. Тобто, якщо ти маєш зарплату в Україні і маєш зарплату в Польщі, але живеш 181 день в році в Україні, то навіть свої польські доходи ти можеш оподатковувати в Україні. Якщо більше часу проводиш в іншій країні, відповідно, податки краще сплачувати там.

Якщо все ж трапляється так, що людину змушують двічі сплачувати податки, що вона має робити в цьому разі, які механізми захисту в неї існують?

Міжнародне співтовариство сповідує принцип відповідальності і не припускає, що хтось може не виконувати договір про уникнення подвійного оподаткування. Хоча в моїй практиці насправді були випадки, коли люди потрапляли під подвійне оподаткування. Наприклад, працівники ІТ-сфери, які працюють в Україні і паралельно ще за кордоном. І були випадки, коли податківці Польщі вимагали в них сплатити всі податки, в тому числі, з доходів в Україні. Тоді їм треба було доводити, що вони їх сплатили в Україні. Найважливіше у таких спірних питаннях кожному українцеві, який отримує доходи за кордоном, бути готовим надати документи про те, що такі податки були сплачені в тій чи іншій країні. Отримати такі документи за кордоном нескладно. Для цього треба звернутись в фіскальний орган країни і попросити довідку про суму нарахованого доходу і сплаченого з нього податку.

Досі йшлося про людей, які працюють в інших країнах легально. Чи є в України можливість стягувати податки з тих, хто працює за кордоном нелегально?

Щоб впіймати заробітчанина-нелегала, в України дуже мало інструментів. Ми бачимо, як влада зараз намагається "вибілювати" український ринок зарплат і як це непросто. В українців наразі немає культури сплати податків. Тому така ж ситуація із заробітчанами-нелегалами. Залишається розраховувати лише на їхню добру волю, добросовісність. Хоча я особисто вважаю, що держава має моральне право попросити нелегалів оподаткувати свої доходи в Україні. Для цього їм треба всього лише свої заробітки внести в декларацію про доходи і подати в податкові органи.

Які механізми в держави є для того, аби перевірити доходи громадян?

У світі можна спостерігати тенденцію до зменшення ролі банківської таємниці у випадках, коли йдеться про інтереси держави. В Україні дедалі активніше використовуються банківські мережі для пересилання коштів, і держава намагається все більше моніторити такі речі. Наприклад, вже зараз держава має доступ до рахунків фізичних осіб, які водночас є фізичними особами-підприємцями, оскільки в такий спосіб вони можуть приховувати на інших рахунках гроші від оподаткування. Аналогічний механізм можна застосувати і до українців-нелегалів, які можуть переказувати гроші через Western Unіon чи через інші електронні банківські мережі гроші в Україну. Може статися так, що в якийсь прекрасний день податкова буде проводитиме перевірку, або доповість якийсь недоброзичливець і податкова попросить вас надати інформацію. Якщо вона побачить, що у вас є купа доходів, що приходять з-за кордону, то зацікавиться, звідки вони. І тоді, звичайно, якщо ви не зможете показати, звідки ці доходи, вас можуть попросити заплатити податок. Але знову ж таки, наголошу: у тих, хто чесно сплатив податки за кордоном, в Україні ніхто гроші забирати не буде.