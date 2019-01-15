 ″Антонов″ хоче відновити виробництво літаків Ан-124 ″Руслан″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

"Антонов" хоче відновити виробництво літаків Ан-124 "Руслан"

У 2019 році українське державне підприємство "Антонов" планує знову почати виробництво літаків Ан-124 "Руслан" без використання російських частин, заявили в концерні "Укроборонпром".

Транспортний літак Ан-124 Руслан, що належить авіакомпанії Волга-Днепр

Транспортний літак Ан-124 "Руслан", що належить авіакомпанії "Волга-Днепр"

Українське державне підприємство "Антонов", що входить до державного концерну "Укроборонпром", має намір відновити виробництво літаків Ан-124 "Руслан" без використання російських частин комплектів. Про це у вівторок, 15 січня, заявив перший заступник генерального директора концерну Сергій Омельченко.

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За його словами, підприємство зараз співпрацює в цьому напрямку з кількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. "Вже зараз ми на завершальній стадії того, що повністю переробляється вся електронна складова цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою держпідприємства "Антонов" цього року", - заявив Омельченко. За його словами, після цього можна буде розпочати складання першого літака, який не матиме жодних російських частин комплектів.

Ан-124 "Руслан" (за класифікацією НАТО - Condor) - важкий дальній транспортний літак розробки "Антонова". Перший політ виконав 24 грудня 1982 року. "Антонов" будував літак у 1984-2004 роках.

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