"Антонов" хоче відновити виробництво літаків Ан-124 "Руслан"

Українське державне підприємство "Антонов", що входить до державного концерну "Укроборонпром", має намір відновити виробництво літаків Ан-124 "Руслан" без використання російських частин комплектів. Про це у вівторок, 15 січня, заявив перший заступник генерального директора концерну Сергій Омельченко.

За його словами, підприємство зараз співпрацює в цьому напрямку з кількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. "Вже зараз ми на завершальній стадії того, що повністю переробляється вся електронна складова цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою держпідприємства "Антонов" цього року", - заявив Омельченко. За його словами, після цього можна буде розпочати складання першого літака, який не матиме жодних російських частин комплектів.

Ан-124 "Руслан" (за класифікацією НАТО - Condor) - важкий дальній транспортний літак розробки "Антонова". Перший політ виконав 24 грудня 1982 року. "Антонов" будував літак у 1984-2004 роках.