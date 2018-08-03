Антиурядові протести в Ірані - є повідомлення про першого загиблого

У суботу, 4 серпня, в Ірані вже п'ятий день поспіль проходили антиурядові протести в низці міст, що зібрали кілька сотень учасників. За даними державних агентств і соцмереж, протести відбулися в Тегерані, Ширазі, Кереджі і Кумі.

Під час акцій протесту один демонстрант загинув, повідомила іранська новинна агенція Fars. Повідомляється, що чоловіка застрелили під час демонстрації в Кереджі. Офіційного підтвердження смерті протестувальника поки що не було. Водночас агенція Fars поінформувала, що щонайменше 20 демонстрантів були заарештовані поліцією в Кереджі та околицях.

Раніше в суботу в Кереджі стався ще один інцидент - близько 500 противників іранського керівництва вдерлися в місцеву мусульманську школу, вибили вікна та двері закладу. Учнів на той час у школі не було. Декілька осіб були затримані після зіткнень з поліцією.

Невдоволення іранців викликало погіршення рівня життя внаслідок інфляції та підвищення цін на товари першої необхідності. Новий виток інфляції викликаний санкціями з боку США. На початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.