 Антиурядові протести в Ірані - є повідомлення про першого загиблого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Антиурядові протести в Ірані - є повідомлення про першого загиблого

Протести проти уряду Ірану тривають п'ятий день поспіль. З'явилися повідомлення про загибель одного демонстранта. Двадцятеро протестувальників затримані поліцією.

У мережі з'явилися фото і відео протестів в Ірані

У мережі з'явилися фото і відео протестів в Ірані. Незалежного підтвердження їм немає

У суботу, 4 серпня, в Ірані вже п'ятий день поспіль проходили антиурядові протести в низці міст, що зібрали кілька сотень учасників. За даними державних агентств і соцмереж, протести відбулися в Тегерані, Ширазі, Кереджі і Кумі.

Під час акцій протесту один демонстрант загинув, повідомила іранська новинна агенція Fars. Повідомляється, що чоловіка застрелили під час демонстрації в Кереджі. Офіційного підтвердження смерті протестувальника поки що не було. Водночас агенція Fars поінформувала, що щонайменше 20 демонстрантів були заарештовані поліцією в Кереджі та околицях.

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Раніше в суботу в Кереджі стався ще один інцидент - близько 500 противників іранського керівництва вдерлися в місцеву мусульманську школу, вибили вікна та двері закладу. Учнів на той час у школі не було. Декілька осіб були затримані після зіткнень з поліцією.

Невдоволення іранців викликало погіршення рівня життя внаслідок інфляції та підвищення цін на товари першої необхідності. Новий виток інфляції викликаний санкціями з боку США. На початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

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