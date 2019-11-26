 Антисемітський вандалізм: як розслідують ці злочини в Україні? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.11.2019

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Україна

Антисемітський вандалізм: як розслідують ці злочини в Україні?

У Києві черговий акт антисемітського вандалізму - невідомі осквернили пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Як розслідуються в Україні подібні злочини?

Комунальники оперативно змили свастику із пам'ятника Шолом-Алейхему

Комунальники оперативно змили свастику із пам'ятника Шолом-Алейхему

У центрі Києва на початку тижня невідомі особи розмалювали нацистською свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. "Чергова провокація навпроти нашої синагоги...", - написав у понеділок, 25 листопада, на свій сторінці у соцмережі Facebook головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман.

Шолом Алейхем - видатний єврейський письменник, драматург, відомий як "київський Марк Твен" і один з основоположників сучасної художньої літератури мовою їдиш з українським корінням. Його шанують як в Україні, так і у світі. Він народився у 1859 році у Переяславі, а помер на еміграції у Нью-Йорку у 1916-му.

Реакція влади

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засудила наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему, назвавши це актом вандалізму та замахом на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні. "Ми вважаємо такі акти неприпустимими та звертаємо увагу на те, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити українців перед світом, як закоренілих антисемітів", - йдеться в заяві.

Реакція офіційної влади теж не забарилася. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко написав у соцмережі Twitter, що антисемітський акт щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий та потребує оперативного розслідування. "Зловмисник має бути притягнутий до відповідальності", - написав він.

Комунальні служби Києва швидко очистили пам’ятник від червоної свастики, а кримінальний відділ Печерського управління поліції Києва відкрив кримінальне провадження, кваліфікувавши це як хуліганство. Додатково розглядається стаття "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії" Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають до п’яти років обмеження волі. "Правоохоронці встановили камери відеонагляду, розташовані недалеко від місця події. Вживаються заходи для утримання записів з цих камер. Зараз дії правоохоронців направлені на встановлення осіб причетних доданого правопорушення та їх затримання", - повідомила старший інспектор печерського управління Національної поліції міста Києва Оксана Тищенко.

Злочин з фіксацією, але без покарання?

Співзасновник Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи Артем Харченко говорить про істотне зниження проявів антисемітизму та антисемітського вандалізму в Україні, але зазначає, що з 2014 року в країні популяризуються праворадикальні рухи, які часто поділяють антисемітські погляди. "Такі випадки часто характеризуються як провокаційні, але частіше за все це бувають вчинки подібних організацій", - зазначає Харченко. При цьому і представники єврейських громад і дослідники констатують, що правоохоронці не поспішають розслідувати зафіксовані випадки антисемітського вандалізму.

DW.COM

Всеукраїнська рада церков розцінює наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему як безумовний акт вандалізму та замах на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні. (25.11.2019)

На Кіровоградщині невідомий спаплюжив меморіал жертвам Голокосту. Поліція відкрила кримінальне провадження. (17.09.2019)

Ізраїльський парламент у вівторок вшанував 150-ту річницю з дня народження видатного письменника Шолома Алейхема, чиє життя та творчість нерозривно пов’язані з Україною. (27.05.2009)

Поліція мляво реагує на такі злочини, залишаючи їх нерозслідуваними, хоча правоохоронці швидко фіксують такі злочини та повідомляють про порушення кримінальних проваджень. "Поліція намагається дистанціюватися і не розхитувати ситуацію", - каже Харченко. Самі правоохоронці зізнаються, ще не ведуть детальної статистики, скільки актів антисемітського вандалізму. "Не передбачено окремої статистики, скільки пам’ятників осквернили", - повідомили DW в Головному управлінні Нацполіції.

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман повідомив, що у міністерстві внутрішніх справ України його запевнили, що поліція робить все можливе для того, аби знайти і притягнути до відповідальності тих, хто осквернив пам'ятник Шолом-Алейхему, однак чи буде зараз обіцянка виконана та винні притягнені до відповідальності через суд, ніхто не гарантує.

Зниження фізичного насильства, неоднозначні тенденції настроїв

Це не перший за останній час випадок антисемітського вандалізму. Лише місяць тому на сходи центральної синагоги Києва підкинули "закривавлене" опудало із портретом олігарха Ігоря Коломойського. Єврейські пам’ятники руйнують, обмальовують фарбою, пишуть образливі написи, як продемонструвала недавня подія у Голованівську на Кіровоградщині. У цьому випадку Служба безпеки України та Нацполіція змогли оперативно встановити особу вандала, повідомила пресслужба СБУ. Однак далеко не завжди такі інциденти ретельно розслідують і карають винуватців, нарікають правозахисники.

Водночас співголова Асоціації єврейських організацій та общин України Йосиф Зісельс звертає увагу на те, що в Україні "вже четвертий рік немає жодного фізичного нападу на ґрунті антисемітизму". "Ми входимо в число країн з найменшим рівнем антисемітизму", - запевняє Зісельс. 

Про загальне зниження кількості антисемітських актів в Україні протягом 2018 року, особливо у порівнянні із країнами Заходу, ідеться й у доповіді, підготовленій Центром Кантора при Тель-Авівському університеті. Разом з тим, там задокументовані випадки образливих графіті, плюндрування могил та інші інциденти у 16-х містах України. 

Водночас твердження Зісельса про "найменший рівень антисемітизму" розходяться із результатами останнього дослідження Антидефамаційної ліги (ADL), оприлюдненого лише минулого тижня. Ця міжнародна організація зі штаб-квартирою у Нью-Йорку здійснює моніторинг проявів антисемітизму та інших форм ксенофобських настроїв у світі. За її ж даними, антисемітські настрої в Україні зросли на 14 відсотків у порівнянні із останнім дослідженням, яке в ADL проводили у 2015 році. 

Дивитись відео 01:25

Німецька школярка проти расизму та "культу Гітлера" (10.11.2017)

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    Колишні синагоги України - що там нині

    Городенка, Івано-Франківської області, 2013 рік.

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    Колишні синагоги України - що там нині

    Тульчин, Вінницька область, 2013.

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    Колишні синагоги України - що там нині

    Жмеринка, Вінницька область, 2013

  • default

    Колишні синагоги України - що там нині

    Вінниця, 2013.

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    Колишні синагоги України - що там нині

    Піщанка, Вінницька область, 2013

  • default

    Колишні синагоги України - що там нині

    Шепетівка, Хмельницька область, 2013

  • default

    Колишні синагоги України - що там нині

    Брацлав, Вінницька область, 2013

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    Колишні синагоги України - що там нині

    Городенка, Івано-Франківська область, 2013

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    Колишні синагоги України - що там нині

    Ковель, Волинська область, 2013.

  • default

    Колишні синагоги України - що там нині

    Обкладинка фотоальбому Йоганни Діль "Ukraine Series", який вийшов друком у видавництві Sieveking Verlag (Мюнхен). Альбом номінували на німецьку премію "Найкращий фотоальбом року".

    Автор: Єфим Шуман


DW.COM

Колишні синагоги України - що там нині

На премію "Найкращий фотоальбом року" номіновано книгу "Ukraine Series" берлінської фотографки Йоганни Діль. Вона подорожувала Україною і знімала колишні синагоги. (18.11.2015)  

Посилання в інтернеті

Дослідження ADL щодо антисемітських настроїв в Україні-2019 (Англ.)

Доповідь Центру Кантора при Тель-Авівському університеті (Англ.)

Аудіо й відео до теми

Німецька школярка проти расизму та "культу Гітлера" (10.11.2017)  

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