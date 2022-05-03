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Антисемітизм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антисемітизм".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МЗС РФ звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці неонацистів

МЗС РФ звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистів" 03.05.2022

У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що критика главою ізраїльського зовнішньополітичного відомства Яіра Лапіда слів Сергія Лаврова про євреїв свідчить про підтримку Тель-Авівом "неонацистів у Києві".
Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим 03.05.2022

Виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на італійському телебаченні 1 травня був не інтерв'ю, а сеансом політичної агітації, вважає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
Борис Херсонський: Антисемітизм в Україні? Залежить від того, хто говорить і слухає

Борис Херсонський: Антисемітизм в Україні? Залежить від того, хто говорить і слухає 18.02.2022

"Вона вибачалась, поясняючи, що під словом "жиди" розуміла не євреїв, а олігархів та шахраїв. Краще б вона не вибачалась", - Борис Херсонський, спеціально для DW.
В Україні запровадили кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму

В Україні запровадили кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму 15.02.2022

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму: від 3400 гривень штрафу до восьми років ув'язнення.

У Бундестазі вшанували пам'ять жертв Голокосту та закликали боротися з антисемітизмом

У Бундестазі вшанували пам'ять жертв Голокосту та закликали боротися з антисемітизмом 27.01.2022

У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Бундестазі виступила колишня бранка концтабору Терезієнштадт Інґе Ауербахер. Вона з жалем зазначила, що антисемітизм знову став звичайним явищем у багатьох країнах.
Президент ФРН Штайнмаєр про жертв націонал-соціалізму: Не маємо права забути

Президент ФРН Штайнмаєр про жертв націонал-соціалізму: Не маємо права забути 26.01.2022

Напередодні Дня пам'яті жертв Голокосту президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав рішуче виступати проти антисемітизму, расизму та дискримінації.

Коментар: Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту

Коментар: Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту 21.01.2022

Більш символічного дня і бути не могло: у 80-ту річницю Ванзейської конференції ООН ухвалила резолюцію щодо пам'яті жертв Голокосту. Цей документ стосується не стільки минулого, скільки майбутнього, вважає Ліза Генель.
Де й коли планували Голокост: 80 років Ванзейській конференції

Де й коли планували Голокост: 80 років Ванзейській конференції 20.01.2022

1942 року нацисти на Ванзейській конференції планували Голокост. 80 років по тому керівниця присвяченого цим подіям меморіалу проводить паралелі між минулим і сьогоденням.
Ізраїль засудив марш у Києві до дня народження Степана Бандери

Ізраїль засудив марш у Києві до дня народження Степана Бандери 02.01.2022

Посольство Ізраїлю в Україні засуджує "прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію" та закликає розслідувати антисемітські прояви під час маршу до дня народження Бандери, йдеться в заяві дипустанови.

Яким буде меморіал в одеському Бабиному Яру (25.10.2021) 25.10.2021

На місці, де 80 років тому знищили 25 тисяч одеських євреїв, заклали капсулу пам'яті. Меморіал збудують за кошти Німеччини та міста Одеси. Який його задум?

Марш пам'яті жертв Бабиного Яру: солідарність, якої забракло 80 років тому (04.10.2021) 04.10.2021

"Дорогою смерті" в Києві через 80 років після трагедії Бабиного Яру пройшли нащадки уцілілих, небайдужі кияни й іноземці. Що спонукало їх пройти шлях, який став останнім для майже 34 тисяч євреїв, розстріляних нацистами?
Перший камінь спотикання в Києві (30.09.2021)

Перший "камінь спотикання" в Києві (30.09.2021) 30.09.2021

У Києві встановили перший "камінь спотикання". По усьому світі таких знаків вшанування пам'яті жертв нацизму вже понад 80 тисяч. Кого вшанували в українській столиці?

Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям

Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям 30.09.2021

Режисер фільму "Бабин Яр. Контекст" Сергій Лозниця в інтерв'ю DW розповів про те, чому замість ігрового фільму зняв документальний, про Голокост, антисемітизм і необхідність говорити правду про трагедію в Києві.
Верховна Рада ухвалила закон про запобігання антисемітизму

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання антисемітизму 22.09.2021

Депутати Верховної Ради затвердили законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.
У Хагені на заході Німеччини запобігли теракту в синагозі

У Хагені на заході Німеччини запобігли теракту в синагозі 16.09.2021

Поліція на заході Німеччини повідомила про затримання чотирьох осіб, зокрема 16-річного підлітка, яких підозрюють у плануванні теракту в синагозі Хагена.
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