Антисемітизм

Марш пам'яті жертв Бабиного Яру: солідарність, якої забракло 80 років тому (04.10.2021)

"Дорогою смерті" в Києві через 80 років після трагедії Бабиного Яру пройшли нащадки уцілілих, небайдужі кияни й іноземці. Що спонукало їх пройти шлях, який став останнім для майже 34 тисяч євреїв, розстріляних нацистами?