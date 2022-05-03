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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антисемітизм".
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У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Бундестазі виступила колишня бранка концтабору Терезієнштадт Інґе Ауербахер. Вона з жалем зазначила, що антисемітизм знову став звичайним явищем у багатьох країнах.
"Дорогою смерті" в Києві через 80 років після трагедії Бабиного Яру пройшли нащадки уцілілих, небайдужі кияни й іноземці. Що спонукало їх пройти шлях, який став останнім для майже 34 тисяч євреїв, розстріляних нацистами?