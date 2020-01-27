Антисемітизм у Німеччині: приводи різні, мотив - один

Кількість нападів на євреїв у Німеччині в 2019 році зросла, ідеться у звіті центру RIAS. Найпоширеніша форма антисемітизму - це виправдання або заперечення Голокосту.
Одним із найбільш резонансних антисемітських терактів у Німеччині минулого року став напад на синагогу в Галле під час єврейського свята Йом-Кіпур. 9 жовтня озброєний злочинець праворадикальних поглядів спробував увірватися до синагоги і вбити людей, які там перебували. Коли йому це не вдалося, він вчинив стрілянину на вулиці, загинули дві людини. Хоча цей злочин був найпомітнішим та значно посилив відчуття небезпеки у єврейської громади в Німеччині, дані Центру вивчення та збору інформації про антисемітизм (RIAS) свідчать про те, що в 2019 році він був далеко не єдиним проявом антисемітизму в країні.
Читайте також: Смертоносна стрілянина біля синагоги: репортаж з Галле
Центр RIAS дає можливість людям, постраждалим від антисемітизму, повідомити про ці випадки і веде статистику зареєстрованих інцидентів. На початку травня 2020 року центр вперше оприлюднив звіти не тільки свого берлінського відділення, а й нещодавно створених відділень у трьох інших федеральних землях Німеччини: Бранденбурзі, Шлезвіг-Гольштейні та Баварії.
Кількість антисемітських злочинів зростає
За даними RIAS, у чотирьох федеральних землях загалом було офіційно зареєстровано 1253 антисемітські атаки. Серед них - фізичні напади, образлива поведінка та надіслані електронною чи звичайною поштою повідомлення, що розпалюють ненависть. У Бранденбурзі, наприклад, щомісяця реєструється орієнтовно 12 інцидентів на ґрунті антисемітизму, а в Берліні - в середньому два на день.
Читайте також: 75 років завершення Другої світової війни в Європі: уроки минулого
У звіті відділення RIAS у Бранденбурзі повідомляється, що напад правого екстреміста на синагогу в Галле призвів до збільшення числа антисемітських інцидентів, викликаних "реакцією на дискусію про антисемітизм".
Так, у берлінському районі Мітте 15 жовтня 2019 року, лише через шість днів після теракту в Галле, на одному з фрагментів меморіалу, присвяченому пам'яті про вбитих євреїв Європи, невідомий на знак солідарності з терористом із Галле Штефаном Б. написав фарбою: "Звільніть Штефі".
Політичні переконання злочинців
У 2019 році за переважною більшістю антисемітських нападів у Берліні, скоєних із політичних мотивів, стояли прихильники ультраправих поглядів. Іншим середовищем, що підживлює такі атаки, є, наприклад, діяльність визнаного Бундестагом антисемітським руху BDS, що закликає до економічного й політичного бойкоту Ізраїлю.
Злочини на ґрунті ненависті до євреїв також здійснюють представники ісламістського середовища, політичних рухів лівого спектру, а часом - і політичного центру. Водночас RIAS наголошує, що у всіх без винятку федеральних землях злочинці, що діють з антисемітських мотивів, переважно не мають жодних політичних поглядів. Частка таких інцидентів у Берліні становить 45 відсотків.
Читайте також: Коментар: Чи справді євреям у ФРН безпечніше бути невидимими?
Відділення RIAS у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн пояснює це тим, що зробити висновок щодо політичного підґрунтя антисемітської атаки можна лише у випадку з явними ознаками. Частіше за все такі злочинці належать до правого політичного спектру через те, що антисемітизм є "центральним фрагментом ідеології" праворадикального середовища і його прояви всім очевидні. Тому ті, хто звертаються до RIAS, з більшою впевненістю можуть розпізнати й відтворити портрет антисемітів-правих радикалів. "У зв'язку з цим більш імовірно, що злочинця із правими поглядами розпізнають швидше, ніж, припустимо, злочинця, який має протестантські погляди", - зазначається у звіті відділення RIAS у Шлезвіг-Гольштейні.
Класифікація мотивів антисемітських нападів
Відповідно до класифікації RIAS, є п'ять категорій антисемітських дій, які можуть і комбінуватися. Ця класифікація показує, наскільки різноманітним може бути підґрунтя антисемітських атак.
Під час "антисемітського відчуження" євреї сприймаються як чужорідний елемент, а напади на них часто супроводжуються образливими вигуками "єврей!" Класичний приклад із цієї категорії стався в місті Кіль 6 квітня 2019 року, говориться в доповіді RIAS. Під час футбольного матчу вболівальник команди господарів відреагував на рішення судді, тричі вигукнувши це слово. "Після зауваження іншого глядача, що антисемітським висловлюванням немає місця ані на стадіоні, ані в будь-якому іншому місці, уболівальник агресивно заявив: "Я маю право обзивати "євреєм" будь-кого, тому що я - німець", - говориться доповіді.
Читайте також: Носити кіпу чи ні - наскільки безпечно бути євреєм у Німеччині
Релігійні стереотипи є частиною "юдейського антисемітизму". "Сучасний антисемітизм" ґрунтується на теоріях єврейської змови, коли євреям закидають особливу політичну або економічну владу. Злочин, вчинений на ґрунті такого "сучасного антисемітизму", стався в Потсдамі 19 травня і детально описаний в доповіді філії RIAS у цій федеральній землі: "Група у складі приблизно п'яти молодих людей - чоловіків і жінок - своєю агресивною поведінкою сприяла виникненню загрозливої атмосфери в нічному автобусі. До людини похилого віку, що пережила Голокост і поверталася із зустрічі з тими, хто також уцілів під час Голокосту, загрозливо наблизився молодий чоловік. Доторкнувшись до краватки із шпилькою у вигляді зірки Давида, він запитав, що це за зірка. Його приятель звернувся до цього чоловіка з питанням, чи не є він банкіром. "Цікаво, чим він заробляв на життя, поки не вийшов на пенсію", - додав хуліган і, назвавши кілька банків, запитав, чи не працювала ця людина в одному з них. Перед виходом з автобуса одна з жінок загрозливим тоном попередила чоловіка, щоб він "був обережнішим", адже "ніколи не знаєш, на що можна нарватися. Ти розумієш, що я маю на увазі".
Тема Голокосту - тригер для антисемітів
Ще одна категорія - "ізраїльський антисемітизм". У цьому випадку він спрямований проти держави Ізраїль. Його проявом може бути ненависть до цієї країни і заперечення легітимності її існування. Нарешті, остання категорія - це антисемітизм, пов'язаний з Голокостом. Його проявом є виправдання або заперечення масових злочинів нацистів проти євреїв.
У доповіді баварського відділення RIAS описується інцидент у Мюнхені 23 жовтня 2019 року: "Єврей отримав у месенджері Facebook особисте повідомлення, де, крім іншого, було сказано: "Ви не могли б нарешті дати німцям спокій? Вистачить вже й того, що ви зробили під час Другої світової війни чи радше ПІСЛЯ неї".
Антисемітські інциденти, що належать до цієї категорії, були особливо поширені в 2019 році. Порівняння між Берліном і Бранденбургом - великим містом і переважно сільською місцевістю - показує, що антисемітизм, який ґрунтується на виправданні злочинів нацистів і відкидає культуру пам'яті, більше поширений у селах та селищах, ніж у містах.
"У сільській місцевості, наприклад, антисемітизм, що базується на ненависті до Ізраїлю, відіграє незначну роль. Це радше міський феномен", - говорить представник RIAS Александер Разумни (Alexander Rasumny). Заперечення або схвалення Голокосту - це форма антисемітизму, яка найчастіше зустрічається також в інтернеті, хоча там вона не така сильна, як поза мережею.
Читайте також: Опитування: німці не хочуть забувати злочини нацизму
В опитуванні, проведеному німецьким тижневиком Die Zeit до 75-річчя закінчення Другої світової війни, трохи більше половини опитаних визнали, що прийшов час "підвести риску" під нацистським минулим Німеччини. Директор Центру з вивчення європейського єврейства імені Мозеса Мендельсона Юліус Г. Шепс (Julius H. Schoeps) упевнений, що ці цифри, а також дані, наведені в доповіді RIAS, свідчать про те, наскільки важливо протистояти всім формам антисемітизму.