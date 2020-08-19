Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Знімальна група DW побувала в 4-ій київській лікарні. Нам пояснюють правила безпеки. Ходити в таких костюмах можна лише в зону, помічену зеленим. У червону - заборонено. У приміщенні задушливо. Лікарі виходять від хворих, мокрі від поту. Дехто жартує, що завдяки такій "сауні" бодай схуднути можна. А всерйоз зізнаються, що стресу значно побільшало. Невропатологам довелося в стислі терміни перекваліфікуватися з лікування інсультних хворих на порятунок коронавірусних. Дивіться репортаж DW.



