Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.
Знімальна група DW побувала в 4-ій київській лікарні. Нам пояснюють правила безпеки. Ходити в таких костюмах можна лише в зону, помічену зеленим. У червону - заборонено. У приміщенні задушливо. Лікарі виходять від хворих, мокрі від поту. Дехто жартує, що завдяки такій "сауні" бодай схуднути можна. А всерйоз зізнаються, що стресу значно побільшало. Невропатологам довелося в стислі терміни перекваліфікуватися з лікування інсультних хворих на порятунок коронавірусних. Дивіться репортаж DW.
Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?
Число інфікованих коронавірусом зростає по всій Європі? Ні, лише в декількох окремих місцях. Треба вчитися із цим жити, не впадаючи в паніку, вважає Бернд Ріґерт.