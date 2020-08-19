 Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.08.2020

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Політика й суспільство

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.

Symbolfoto Coronavirus (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

В Україні новий антирекорд коронавірусу

Знімальна група DW побувала в 4-ій київській лікарні. Нам пояснюють правила безпеки. Ходити в таких костюмах можна лише в зону, помічену зеленим. У червону - заборонено. У приміщенні задушливо. Лікарі виходять від хворих, мокрі від поту. Дехто жартує, що завдяки такій "сауні" бодай схуднути можна. А всерйоз зізнаються, що стресу значно побільшало. Невропатологам довелося в стислі терміни перекваліфікуватися з лікування інсультних хворих на порятунок коронавірусних. Дивіться репортаж DW.

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Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?  

Коментар: Друга хвиля пандемії COVID-19? Без паніки

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Коментар: Готуйтеся - друга хвиля коронавірусу ще неодмінно накотить!

Ціною великих зусиль багатьом країнам вдалося вирівняти криву зараження SARS-CoV-2. Однак, якщо зараз дати слабинку, усі дорогі здобутки можуть піти прахом, застерігає Фабіан Шмідт.  

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