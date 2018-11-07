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Указ Дональда Трампа, що забороняє в'їзд до США громадянам семи мусульманських країн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антиміграційний указ".
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У спільному листі до суду керівництво понад 160 американських компаній, серед яких Google, Facebook та Microsoft, вказало на значну шкоду внаслідок імміграційного указу Дональда Трампа для підприємств та економіки США.