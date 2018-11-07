Антиміграційний указ

США запроваджують жорсткіші візові правила для шести мусульманських країн

Згідно з новими правилами, претендентам на отримання американської візи з Сирії, Судану, Сомалі, Лівії, Ірану та Ємену треба буде довести, що на території США проживають їхні близькі родичі або бізнес-партнери.