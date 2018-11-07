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Антиміграційний указ

Указ Дональда Трампа, що забороняє в'їзд до США громадянам семи мусульманських країн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антиміграційний указ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сенат Італії підтримав антиміграційний указ Сальвіні

Сенат Італії підтримав антиміграційний указ Сальвіні 07.11.2018

Сенат Італії підтримав антиміграційний указ Маттео Сальвіні. Дозвіл на проживання у рамках "гуманітарного захисту" стане тепер важче отримати.
Верховний суд США схвалив антиміграційний указ Трампа

Верховний суд США схвалив антиміграційний указ Трампа 26.06.2018

Запроваджена указом Дональда Трампа заборона на в'їзд у США для громадян кількох мусульманських країн є правочинною, вирішив Верховний суд Сполучених Штатів.
Держдепартамент почав повністю виконувати антиміграційний указ Трампа

Держдепартамент почав повністю виконувати антиміграційний указ Трампа 08.12.2017

Антиміграційне рішення Дональда Трампа у повному обсязі набуло чинності. Держдеп звітує про виконання указу президента.

Верховний суд США розблокував антиміграційний указ Трампа

Верховний суд США розблокував антиміграційний указ Трампа 05.12.2017

У США верховний суд повністю розблокував заборону на в'їзд громадянам шести мусульманських країн. Соратники Дональда Трампа привітали рішення суду.
Суд у Каліфорнії частково розблокував антиміграційний указ Трампа

Суд у Каліфорнії частково розблокував антиміграційний указ Трампа 13.11.2017

Федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско визнав, що уряд має право заборонити в'їзд до США громадянам шести переважно мусульманських країн, які не мають родичів у США.
США: суд заблокував новий антиміграційний указ Трампа

США: суд заблокував новий антиміграційний указ Трампа 18.10.2017

У США суд заблокував новий антиміграційний указ Трампа. Суддя вирішив, що указ Трампа дискримінує громадян низки країн.
Уряд Трампа пропонує встановити історично низьку межу прийому біженців на 2018 рік

Уряд Трампа пропонує встановити історично низьку межу прийому біженців на 2018 рік 28.09.2017

Кабінет Дональда Трампа пропонує Конгресу ухвалити історично низьку межу для прийому біженців у 2018 році - 45 тисяч із усього світу.
Дональд Трамп підписав новий антиміграційний указ

Дональд Трамп підписав новий антиміграційний указ 25.09.2017

Нові обмеження в'їзду до США стосуватимуться громадян Чаду, Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену. Вони набувають чинності 18 жовтня.
У США сплив термін чинності антиміграційного указу Трампа

У США сплив термін чинності антиміграційного указу Трампа 24.09.2017

Суперечливий антиміграційний указ Дональда Трампа був чинним 90 днів. У міністерстві національної безпеки США рекомендують запровадити нові обмежувальні заходи, передають американські медіа.
У США набули чинності міграційні обмеження для жителів шести мусульманських країн

У США набули чинності міграційні обмеження для жителів шести мусульманських країн 30.06.2017

У США набув чинності антиміграційний указ президента країни Дональда Трампа, який передбачає обмеження на в'їзд до США для жителів шести мусульманських країн.
США запроваджують жорсткіші візові правила для шести мусульманських країн

США запроваджують жорсткіші візові правила для шести мусульманських країн 29.06.2017

Згідно з новими правилами, претендентам на отримання американської візи з Сирії, Судану, Сомалі, Лівії, Ірану та Ємену треба буде довести, що на території США проживають їхні близькі родичі або бізнес-партнери.
Верховний суд США частково відновив міграційну заборону Трампа

Верховний суд США частково відновив міграційну заборону Трампа 26.06.2017

Верховний суд США скасував вердикти судів нижчої інстанції і частково відновив дію указу президента США. Заборона на в'їзд до США громадян шести країн має запрацювати найближчим часом.

Апеляційний суд США відмовився відновити дію антиміграційного указу Трампа

Апеляційний суд США відмовився відновити дію антиміграційного указу Трампа 25.05.2017

Судді вирішили, що аргументи адміністрації президента США є "непереконливими" і що антиміграціний указ може порушувати конституцію США і завдати "непоправної шкоди" людям, яких він стосується.

Інтернет-гіганти США звернулися до суду через антиміграційний указ Трампа

Інтернет-гіганти США звернулися до суду через антиміграційний указ Трампа 20.04.2017

У спільному листі до суду керівництво понад 160 американських компаній, серед яких Google, Facebook та Microsoft, вказало на значну шкоду внаслідок імміграційного указу Дональда Трампа для підприємств та економіки США.
Гавайський суд подовжив заборону антиміграційного указу Трампа

Гавайський суд подовжив заборону антиміграційного указу Трампа 30.03.2017

Суд у штаті Гаваї відкинув аргументи міністерства юстиції США та вирішив продовжити заборону виконання другого антиміграційного указу президента Дональда Трампа.

Білий дім оскаржив призупинення дії другого антиміграційного указу Трампа

Білий дім оскаржив призупинення дії другого антиміграційного указу Трампа 18.03.2017

Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення федерального суду в Грінбелті, який частково заблокував виконання указу Трампа від 6 березня.

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