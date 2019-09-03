Антикорупційні плани нового уряду: чи вірять активісти (відео)

Новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв боротися з корупцією. Попередні уряди теж це декларували, однак не досягли великих успіхів. Як активісти-антикорупціонери оцінюють шанси нового кабміну?
З одного боку, в уряд нарешті прийшли молоді й нові обличчя - те, чого хотіли українські виборці. Новий кабмін - наймолодший уряд у Європі. З іншого боку, деякі кадрові призначення та реорганізаційні кроки викликали скепсис у громадських активістів.
Зі середнім віком у 39 років новий український уряд на даний момент є наймолодшим у Європі. Утім, захват від молодого ентузіазму урядовців поділяють не всі. (03.09.2019)
Економісти та політологи загалом позитивно оцінюють новий український уряд, утім, не обійшлося і без певних застережень і критики. (30.08.2019)
У наступні п'ять років економіка України має зрости на 40 відсотків, запевнив новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він також хоче відмовитися від "показухи" й запровадити електронний документообіг. (02.09.2019)