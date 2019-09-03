 Антикорупційні плани нового уряду: чи вірять активісти (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 04.09.2019

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Антикорупційні плани нового уряду: чи вірять активісти (відео)

Новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв боротися з корупцією. Попередні уряди теж це декларували, однак не досягли великих успіхів. Як активісти-антикорупціонери оцінюють шанси нового кабміну?

Середній вік нового кабміну, який очолив 35-річний Гончарук - усього 39 років.

Олексій Гончарук: У новому уряді ніхто красти не буде

З одного боку, в уряд нарешті прийшли молоді й нові обличчя - те, чого хотіли українські виборці. Новий кабмін - наймолодший уряд у Європі. З іншого боку, деякі кадрові призначення та реорганізаційні кроки викликали скепсис у громадських активістів. 

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Юні і зелені: уряд України - наймолодший у Європі

Зі середнім віком у 39 років новий український уряд на даний момент є наймолодшим у Європі. Утім, захват від молодого ентузіазму урядовців поділяють не всі. (03.09.2019)  

Новий Кабмін: уряд технократів з "рюкзаком Авакова"

Економісти та політологи загалом позитивно оцінюють новий український уряд, утім, не обійшлося і без певних застережень і критики. (30.08.2019)  

Мета уряду Олексія Гончарука - економічне зростання на 40 відсотків

У наступні п'ять років економіка України має зрости на 40 відсотків, запевнив новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він також хоче відмовитися від "показухи" й запровадити електронний документообіг. (02.09.2019)  

Коментар: Нова рада - "шалений принтер" команди Зеленського

Контроль над новою Радою, а через неї - над урядом України дає команді президента Зеленського великі можливості, а для країни створює певні ризики, вважає Сергій Руденко. (30.08.2019)  

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