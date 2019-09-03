Антикорупційні плани нового уряду: чи вірять активісти (відео)

Новий уряд і корупція: чи вірять обіцянкам Гончарука активісти? (03.09.2019)

Новий прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв боротися з корупцією. Попередні уряди теж це декларували, однак успіхи в цій царині вельми скромні. Чи можна сподіватися, що з новим урядом все буде інакше? Як це оцінюють активісти-антикорупціонери?