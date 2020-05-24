Антикарантинні протести в Гаазі переросли в заворушення

Поліція у нідерландській Гаазі в неділю, 21 червня, застосувала водомети та кінні підрозділи, щоб розігнати демонстрантів, які протестували проти карантинних заходів. За даними правоохоронців, кількасот демонстрантів цілеспрямовано шукали конфронтації з поліцейськими.

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"Це не мало нічого спільного з нормальним протестом", - заявив речник поліції міста. За його словами, були затримані п'ятеро осіб, які жбурляли каміння в поліцейських.

Раніше мер Гааги Йоган Ремкес заборонив групі Virus Waanzin ("Вірусне божевілля") проведення антикарантинної акції. Проте кількасот демонстрантів, серед яких були й футбольні хулігани, все ж зібралися біля залізничного вокзалу. Тоді мер усе ж дозволив їм провести коротку акцію, але коли хулігани почали рух в бік центру міста, поліція втрутилася. Зрештою, правоохоронці витіснили протестувальників з площі біля вокзалу.