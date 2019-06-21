Антивугільні протести у ФРН: сталися сутички активістів з поліцією

На заході Німеччини тривають багатотисячні акції, спрямовані на захист клімату. З Аахена, де 21 червня на міжнароду демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників , у суботу, 22 червня, протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Тисячі активістів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер, ще вранці. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля.

До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("На цьому все"), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики. Вони також проводять акцію протесту між Кайєнбергом і кар'єром вугільного родовища.

Прорив кордону поліції

За словами речниці аахенської поліції, станом на вечір суботи сотні активістів організації Ende Gelände прорвали поліцейський кордон та проникли на територію кар'єра Гарцвайлер, повідомила агенція epd. Правоохоронці застосували проти них перцевий спрей. За даними станом на вечір суботи, внаслідок сутичок були травмовані щонайменше один активіст та вісім поліцейських. За попередніми даними, деяких активістів було затримано.

Крім того, активісти Ende Gelände продовжували блокувати залізничну колію, яка веде до вугільної електростанції Нойрат в Гревенбройху. Напередодні ввечері вони перервали транспортування вугілля від кар'єра Гарцвайлер до електростанції, що належить енергетичному концерну RWE. В акції беруть участь близько 800 активістів.

Попри протести, електростанція продовжила роботу, використовуючи запаси вугілля, заявив представник RWE. Як довго вона зможе працювати на вугільних резервах, не повідомляється.

У Брюсселі не домовилися про нові умови захисту клімату

Напередодні на саміті в Брюсселі лідери країн Євросоюзу не змогли домовитися про створення до 2050 року умов, що виключають негативний вплив на клімат. Через заперечення низки країн учасники зустрічі обмежилися загальною декларацією, в якій лише підтверджується принципова прихильність цій меті. Для досягнення цієї мети необхідно радикально скоротити обсяг шкідливих викидів в промисловості і сільському господарстві.

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