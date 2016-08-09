Коментар: Злочинців слід карати позбавленням уваги

Чотири різні криваві злочини в Німеччини - лише за кілька днів. Експерти застерігають від появи послідовників злочинців. Але ми всі теж можемо зробити невеликий внесок, щоб цю загрозу зменшити, вважає Фелікс Штайнер.