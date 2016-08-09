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Ансбах - місто в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ансбах".
Місто Ансбах розташоване в Баварії поблизу Нюрнберга. Кількість Ансбаха становить приблизно 41 тисячу осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За даними опитування інституту YouGov, 66 відсотків респондентів не підтримують політики Анґели Меркель щодо біженців. Водночас половина опитаних відчуває страх, коли перебуває у великих скупченнях людей.