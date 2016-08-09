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Ансбах

Ансбах - місто в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ансбах".

Місто Ансбах розташоване в Баварії поблизу Нюрнберга. Кількість Ансбаха становить приблизно 41 тисячу осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Facebook і тероризм: чи під загрозою дані користувачів? (09.08.2016) 09.08.2016

Злочинець, який влаштував вибух у німецькому Ансбаху, спілкувався з іншими терористами у Facebook та онлайн-чатах. Тому правоохоронні відомства ФРН наполягають на легшому доступі до даних користувачів.
ЗМІ: Саудівська Аравія пропонує допомогу в розслідуванні терактів у ФРН

ЗМІ: Саудівська Аравія пропонує допомогу в розслідуванні терактів у ФРН 06.08.2016

Обидва терористи, які влаштували теракти у німецьких містах Вюрцбург і Ансбах, могли контактувати з однією і тією ж особою з ІД у Саудівській Аравії. Оглядачі вважають пропозицію допомоги з Ер-Ріяда нетиповою.
У Німеччині проблема - як ховати терористів

У Німеччині проблема - як ховати терористів 04.08.2016

Перед Баварією постало складне завдання - де і як мають бути поховані нападники з Ансбаха та Вюрцбурга? Місцева влада побоюється, що могили злочинців можуть стати місцем поклоніння для їхніх можливих послідовників.
Опитування: Більше половини німців вважають останні напади наслідком політики Меркель

Опитування: Більше половини німців вважають останні напади наслідком політики Меркель 30.07.2016

За даними опитування інституту YouGov, 66 відсотків респондентів не підтримують політики Анґели Меркель щодо біженців. Водночас половина опитаних відчуває страх, коли перебуває у великих скупченнях людей.
Меркель: Напади біженців - це знущання над Німеччиною (відеоцитата)

Меркель: Напади біженців - це знущання над Німеччиною (відеоцитата) 28.07.2016

Анґела Меркель прокоментувала здійснені біженцями напади в Німеччині, пообіцявши розслідувати ці злочини. Водночас канцлерка виступила за те, щоб і надалі надавати притулок втікачам від війни.

Меркель: Напади біженців - це знущання над Німеччиною (28.07.2016) 28.07.2016

Анґела Меркель прокоментувала ісламістські напади в Німеччині, пообіцявши розслідувати ці злочини. Водночас канцлерка виступила за те, щоб і надалі надавати притулок втікачам від війни.
Глава МВС Баварії: Підривник із Ансбаха отримував вказівки через смартфон

Глава МВС Баварії: Підривник із Ансбаха отримував вказівки через смартфон 27.07.2016

Слідство звернуло увагу на "інтенсивне спілкування" 27-річного сирійця в одному з чатів. Листування перервалося безпосередньо перед вибухом. Ім'я співбесідника сирійця та місце його перебування поки не з'ясовані.

Акція біженців у Німеччині: "Ми - не терористи" (26.07.2016) 26.07.2016

Біженці-мусульмани у місті Ансбах, де днями стався теракт, влаштували мирну акцію.
Коментар: Злочинців слід карати позбавленням уваги

Коментар: Злочинців слід карати позбавленням уваги 26.07.2016

Чотири різні криваві злочини в Німеччини - лише за кілька днів. Експерти застерігають від появи послідовників злочинців. Але ми всі теж можемо зробити невеликий внесок, щоб цю загрозу зменшити, вважає Фелікс Штайнер.
Слідство підозрює смертника з Ансбаха в членстві в Ісламській державі

Слідство підозрює смертника з Ансбаха в членстві в "Ісламській державі" 25.07.2016

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує справу про можливе членство сирійського біженця з Ансбаха в терористичній організації "Ісламська держава". Сама ІД уже взяла на себе відповідальність за напад.
Яким був статус біженця, що підірвав бомбу в Ансбаху?

Яким був статус біженця, що підірвав бомбу в Ансбаху? 25.07.2016

Нападник з Ансбаха був сирійським біженцем, чиє клопотання на отримання притулку відхилили. Він залишався в Німеччині, бо його видворення з країни відтермінували. Що саме означає відтермінування депортації?
Глава МВС Баварії: Вибух у Ансбаху має ісламістське підґрунтя

Глава МВС Баварії: Вибух у Ансбаху має ісламістське підґрунтя 25.07.2016

Правоохоронці перевіряють імовірний зв'язок нападника з баварського Ансбаха з терористами "Ісламської держави", а також наявність у зловмисника психічних розладів.
Нападника з Ансбаха мали депортувати до Болгарії

Нападника з Ансбаха мали депортувати до Болгарії 25.07.2016

Чоловіка, який підірвав себе в центрі баварського міста Ансбаха, мали депортувати до Болгарії. Кількість поранених внаслідок вибуху, за уточненими даними поліції, зросла до 15 осіб.

Вибух в Ансбаху: четвертий напад у Німеччині за останній тиждень (25.07.2016) 25.07.2016

Біженець з Сирії підірвав себе під час музичного фестивалю у Ансбаху в Баварії. 12 людей поранені, нападник загинув. Поліція перевіряє можливий зв'язок з ісламістами.

"Підривник" з Ансбаха у Баварії - сирійський біженець (25.07.2016) 25.07.2016

"Підривник" прибув до ФРН два роки тому, в минулому році йому відмовили в притулку. Поліція перевіряє можливість його зв'язку з ісламістами.
Вибух в Ансбаху: поранено 12 людей, нападник загинув

Вибух в Ансбаху: поранено 12 людей, нападник загинув 25.07.2016

Нападником виявився 27-річний сирійський біженець. Поліція перевіряє можливий зв'язок з ісламістами.
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