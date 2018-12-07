Аннеґрет Крамп-Карренбауер склала присягу міністерки оборони ФРН

Призначена на пост міністерки оборони Німеччини очільниця консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) склала присягу на цій посаді. Церемонія відбулася в середу, 24 липня, під час позачергового засідання Бундестагу.

Під час церемонії багатьох депутатів не було в залі Бундестагу. Так, з 246 членів фракції консервативного блоку ХДС/ХСС не зареєструвалися на позачергове засідання 33 парламентарі. Також, за підрахунками агенції новин dpa, зі 152-х членів фракції соціал-демократів присутніми були менше ста парламентарів.

Зелені розраховували, що на церемонію прийдуть близько двох третин членів їхньої фракції, що налічує 67 депутатів. Серед відсутніх були також і лідер фракції Зелених Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) та лідерка партії Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Для приведення Аннеґрет Крамп-Карренбауер до присяги на посту міністерки оборони німецьких законодавців викликали з їхніх відпусток. Це викликало різку критику з боку опозиції в Бундестазі. Опозиціонери вказували на те, що призначення позачергового засідання законодавчого органу в період відпусток лягло додатковим тягарем на плечі платників податків, адже всі пов'язані з поверненням з законного відпочинку витрати парламентарів має покривати сам Бундестаг.

Мета - збільшувати видатки на оборону

Під час першої промови на посаді очільниці міноборони ФРН Крамп-Карренбауер закликала довести до 2024 року обсяг витрат Німеччини на оборону до 1,5 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП). "Якщо Бундесвер має демонструвати можливості, котрі ми вимагаємо від нього (…), тоді оборонний бюджет мусить і далі зростати", - наголосила членкиня німецького уряду, цитує dpa. "Тоді нам потрібно 1,5 відсотка (від ВВП. - Ред.) до 2024 року, і я виступатиму за це", - запевнила Крамп-Карренбауер.

Голова ХДС Крамп-Карренбауер замінила на посаді міністерки оборони представницю ХДС Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка 16 липня була затверджена Європарламентом на посаду голови Єврокомісії.