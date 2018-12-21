 Анкара підтверджує ″рішучий намір″ щодо операції проти курдів у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

Анкара підтверджує "рішучий намір" щодо операції проти курдів у Сирії

Туреччина продовжує готуватися до військової операції проти курдських загонів у Сирії, заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу. Він зазначив, що Анкара має власні потужності для нейтралізації "Ісламської держави".

Мевлют Чавушоглу підтвердив намір Туреччини щодо операції в Сирії

Мевлют Чавушоглу підтвердив намір Туреччини щодо операції в Сирії

Туреччина співпрацює з США щодо координації зусиль з виведення американських військових з Сирії, але має "рішучий намір" очистити райони на північному сході сусідньої країни від курдських загонів. У вівторок, 25 грудня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу заявив, що "якщо Туреччина каже, що вона увійде (до Сирії. - Ред.), це станеться", цитує агенція AP.

"Дуже важливо, щоб США не виглядали так, ніби вони не дотримуються своїх обіцянок", - сказав глава турецького МЗС. Він зазначив, що Туреччина має "силу нейтралізувати" терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), та розкритикував Францію, яка пообіцяла залишитися в Сирії попри рішення США. Мевлют Чавушоглу зазначив, що Франція не матиме користі від того, що захищатиме в Сирії курдські "Загони народної самооборони" (YPG).

Тим часом Туреччина продовжує стягувати війська до сирійського кордону. Ешелони з великою кількістю важкої бронетехніки, артилерії і військовослужбовцями прибувають залізницею в район турецького міста Кіліс на кордоні з Сирією, повідомляють місцеві ЗМІ. Туди також направляються автоколони з військовою технікою, в тому числі бронемашини.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар підтвердив, що Анкара продовжує готуватися до операції в районах на схід від річки Євфрат. "Все сплановано і передбачено. Все йде згідно з планом і з дотриманням розкладу", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс" з посиланням на місцеве видання Hürriyet. 

Нагадаємо, 12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Після того, як президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, Ердоган відклав проведення військової операції проти курдів.

DW.COM

За кілька днів Туреччина почне військову операцію проти курдських загонів на східному березі річки Євфрат у Сирії, заявив Реджеп Таїп Ердоган. Американські військові розмістили між двома країнами спостережні пости. (12.12.2018)

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган вирішив відтермінувати початок проведення військової операції на півночі Сирії. (21.12.2018)

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок цієї операції турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою".

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