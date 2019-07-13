 Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

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Новини

Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400

Придбаний новітній російський зенітно-ракетний комплекс турецькі військові збираються поставити на озброєння в квітні 2020 року, повідомили в міноборони Туреччини.

ЗРК С-400 для Туреччини

Російський ЗРК С-400 для Туреччини (липень 2019 року)

Міністерство оборони Туреччини повідомило про завершення поставок другої батареї придбаного російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400. Остання партія складових та обладнання для цієї батареї С-400 прибула до Туреччини в неділю, 15 вересня, йдеться в поширеному цього дня пресслужбою турецького оборонного відомства повідомленні.

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Туреччина отримала чергову партію компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. В Анкарі наголошують, шо купівля не змінює "стратегічної орієнтації" країни. (13.07.2019)

До Туреччини привезли першу партію компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Проти купівлі ЗРК раніше виступав Вашингтон та погрожував Анкарі санкціями. (12.07.2019)

У Північноатлантичному альянсі зазначили, що російські зенітно-ракетні комплекси С-400 несумісні з системою ППО країн НАТО. (12.07.2019)

США відмовилися поставляти Туреччині винищувачі F-35 через придбання Анкарою у Росїі зенітно-ракетних комплексів С-400. (17.07.2019)

У турецькому міноборони наголосили, що цю батарею планується поставити на озброєння в квітні 2020 року. До того часу триватиме вишкіл особового складу, котрий з нею працюватиме, передає агентство Reuters.

Перший етап поставок російських ЗРК С-400 до Туреччини завершився наприкінці липня цього року. Російські системи протиповітряної оборони надійшли до Туреччини попри різкий спротив та постійну критику з боку США.

Вашингтон закидав Туреччині, котра є союзником по Північноатлантичному альянсу (НАТО), що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35.

Через те, що Анкара відмовлялася дослухатися до вмовлянь, попереджень та погроз Вашингтона, адміністрація Дональда Трампа викреслила Туреччину з програми F-35.

Напередодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в інтерв'ю CNN Turk, що співпраця з росіянами щодо поставок комплексів С-400 триватиме попри спротив американців. Водночас очільник турецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що Туреччина так само відкрита до пропозицій придбати американські ЗРК Patriot, які виробляє корпорація Raytheon. 

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