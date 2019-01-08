 Анкара: Наступ на курдів розпочнеться, якщо США відкладуть виведення військ з Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

Анкара: Наступ на курдів розпочнеться, якщо США відкладуть виведення військ з Сирії

Анкара готова до наступу на курдські загони у Сирії, якщо США відкладуть виведення своїх військових з цієї країни.

Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу

Туреччина розпочне наступ на курдські загони на півночі Сирії, якщо США вирішать відкласти виведення свого військового контингенту з цієї країни. Про це у четвер, 10 січня, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Якщо виведення відкладається під сміховинними приводами, на кшталт: турки вбивають курдів, що не є правдою, то ми втілимо це рішення (розпочати наступ - Ред.)", - заявив Чавушоглу, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув умови США, озвучені радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Серед таких умов щодо виведення американських військ з Сирії й надання гарантій безпеки підтримуваним Вашингтоном курдським загонам. Ердоган, котрий привітав рішення Трампа вивести війська США з Сирії, наполягає на продовженні боротьби з курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), яких Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

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12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, за тижень після цього президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення військової операції проти курдів.

Дональд Трамп пояснив виведення контингенту США "перемогою" над "Ісламською державою" у Сирії. Рішення Трампа у США та ЄС сприйняли як несподіване й суперечливе. Невдовзі після цього міністр оборони США Джеймс Меттіс, з огляду на рішення Трампа, подав у відставку. Утім на початку січня 2019 року Трамп пом'якшив свою заяву. Він "ніколи не говорив, що ми вийдемо звідти за ніч", додав президент США. Очікується, що виведення американських військових із Сирії триватиме місяці. Один із чиновників високого рангу в Держдепартаменті заявив днями агентству Reuters на умовах анонімності, що Вашингтон ще не має чіткого плану, коли саме виводитиме свої війська.

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