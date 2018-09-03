 Анкара закликає до перемир′я в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

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Новини

Анкара закликає до перемир'я в Ідлібі

Повномасштабний наступ сирійської армії на Ідліб призведе до гуманітарної катастрофи та нових потоків біженців, попередив представник Туреччини при ООН.

Бомбардування Ідліба триває

Бомбардування Ідліба триває

Туреччина закликала міжнародне співтовариство підтримати встановлення перемир'я в сирійській провінції Ідліб. Як заявив під час засідання Ради Безпеки ООН у вівторок, 11 вересня, представник Туреччини Ферідун Сінірліоглу, повномасштабний наступ сирійської армії на позиції опозиційних до уряду озброєних угруповань у Ідлібі призведе до масштабної хвилі біженців, яка може становити загрозу для Європи.

"Немає сумнівів, що повномасштабна військова операція призведе до великої гуманітарної катастрофи", - наголосив Сінірліоглу, слова якого наводить агенція AFP. Підтримали ідею встановлення перемир'я в Ідлібі представники Великобританії та Франції.

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Що робити, якщо Башар Асад застосує хімічну зброю у боротьбі з повстанцями в сирійській провінції Ідліб? Німеччина не виключає, що активно долучиться до операції у відповідь. Дискусії про це в Берліні вже почались. (10.09.2018)

На випадок застосування силами Асада хімічної зброї в Ідлібі США готують відповідні політичні або економічні заходи, заявили в Білому домі. (10.09.2018)

Своєю чергою представниця США в ООН Ніккі Хейлі нагадала, що сирійська армія та її союзники - Росія та Іран - вже завдали близько сотні авіаударів у провінції Ідліб з початку вересня. За словами Хейлі, метою військ сирійського президента Башара Асада є "криваве військове захоплення Ідлібу". Вона попередила, що у разі початку наступу та великої кількості жертв для сирійської влади "наслідки будуть страшними".

Натомість постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що його країну "не дуже обнадіюють" плани міжнародної коаліції у Сирії. "Лунали попередження про те, що сила відносно суверенної держави - Сирійської Арабської Республіки - може бути застосована не лише в разі ймовірного використання хімічної зброї, але і в принципі, якщо почнеться військова операція в Ідлібі", - зазначив Небензя.

Нагадаємо, напередодні, 10 вересня, США пригрозили уряду Сирії жорсткими заходами у разі застосування урядовими військами хімічної зброї. В провінції Ідліб та на прилеглих територіях, які контролюють повстанці, проживають близько 3,5 мільйона осіб. Провінція є останнім бастіоном противників режиму сирійського президента Асада. Сирійська армія та її союзники завдають масованих авіаударів по позиціях повстанців та готуються до наступу, щоб встановити контроль над цією територією.

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

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