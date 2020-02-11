Андрій Єрмак - голова Офісу президента без тіні Коломойського?

Андрій Єрмак - досі одна з найменш відомих особистостей в найближчому оточенні українського президента Володимира Зеленського. Достеменно відомо, що Єрмак та Зеленський мають давні стосунки. Їх довго пов’язувала кіноіндустрія, а тепер от і політика. З 11 лютого Андрій Єрмак з крісла помічника Зеленського пересів у крісло глави Офісу президента.

Від юриспруденції до кіно

Андрій Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Як і його попередник на посаді голови Офісу президента Андрій Богдан, Єрмак юрист за освітою. У 1995 році він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра з міжнародного права, тоді ж отримав свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.

Почавши з юриспруденції, він заснував міжнародну юридичну компанію, став членом Міжнародної організації юристів та Асоціації правників України, активно брав участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності.

Швидше за все Андрія Єрмака (на фото) та Володимира Зеленського зблизило кіно

Пізніше Андрій Єрмак зайнявся кінобізнесом, заснувавши компанію Garnet International Media Group, яка здійснює продакшн, продюсування і дистрибуцію фільмів. За час існування компанії Єрмак навіть виступив продюсером двох фільмів - "Правила бою" і "Межа". Ймовірніше за все кіносфера й зблизила його з Володимиром Зеленським. Адже Єрмак є членом Української та Європейської кіноакадемій, а як відомо, продакшн-студія Зеленського "Квартал 95" свого часу активно знімала фільми та телесеріали.

Політична кар'єра

Однак у політику Андрія Єрмака привів не Зеленський, а депутат від Партії регіонів Ельбрус Тадеєв. З 2006 по 2014 роки Єрмак був його помічником на громадських засадах. У 2019 році він повернувся у велику політику, але вже як помічник президента Володимира Зеленського.

Сферою відповідальності Андрія Єрмака на цій посаді стала зовнішня політика України - він відповідав від української сторони за організацію зустрічі в нормандському форматі, брав участь у формальних і неформальних переговорах з Росією і США, брав активну участь в переговорах з обміну полоненими між Україною і РФ, а пізніше - в організації обміну утримуваними особами на Донбасі.

Згодом в його компетенцію неформально входили питання і внутрішньої політики. Через це у нього склалися доволі напружені стосунки з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом. Українські ЗМІ писали, що у них були різні бачення, чи звільняти Віталія Кличка з посади керівника КМДА та щодо діяльності уряду Олексія Гончарука.

"Є конфлікти. Вони заважають працювати. Ми 100 відсотків будемо когось втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті", - сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Володимир Зеленський і звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента, призначивши на неї Андрія Єрмака.

Без тіні Коломойського

"Головний ресурс Єрмака - довіра президента. На відміну від Богдана, Єрмак людина не надто заплямована старою політикою, не така токсична і в нього давні дружні стосунки з Володимиром Зеленським", - вважає політичний експерт, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Він наголошує, що Єрмак, на відміну від Богдана, вміє користуватися довірою Зеленського, а не зловживати нею, не претендує на самостійну політичну роль, а позиціонує себе виключно, як менеджера задля реалізації політики президента.

"Постійне перетягування уваги на себе зіграло злий жарт з Богданом", - вважає київський політолог Петро Олещук

"Постійне перетягування уваги на себе зіграло злий жарт з Богданом. Єрмак не тягнутиме ковдру на себе, а виконуватиме все, що від нього очікує Зеленський і залишатиметься максимально непомітним", - переконаний Олещук.

Експерти вказують на те, що український олігарх Ігор Коломойський має обмежений вплив на Андрія Єрмака, тому цим призначенням Володимир Зеленський позбавиться критики про залежність своєї політики від інтересів Коломойського. На це українському президенту недвозначно натякали представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та європейські партнери України.

Викладач Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань вказує на те, що Володимир Зеленський увесь час намагався позбутися впливу Ігоря Коломойського, однак це не вдавалося зробити, не звільнивши Андрія Богдана, який прямо асоціювався з олігархом, оскілки довгий час працював на нього. "Андрій Богдан виступав з заявами, які шкодили іміджу Зеленського. Єрмак зробить політику Офісу президента більш збалансованою. Його роль - втримувати Зеленського та його партію від всіляких зашкварів", - припускає Гарань. На його думку, свою політику Єрмак проводитиме більш витончено і гнучкіше, аніж Андрій Богдан.

Виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук вважає, що призначення Андрія Єрмака на посаду голови Офісу президента дає хороший сигнал для міжнародних партнерів, бізнесу, реформаторів, журналістів та суспільству загалом, що команда президента хоче поліпшити комунікацію та посилити взаємодію з ними, чого останнім часом не вистачало президенту України та його Офісу.